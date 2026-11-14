Microsoft repõe Outlook e Teams após falha global de mais de 24 horas

⚡ ECO Fast A Microsoft concluiu a reposição dos serviços do Outlook, Teams e Microsoft 365 após uma falha global que afetou diversos setores desde quinta-feira.

A interrupção, que gerou mais de 7,4 milhões de reportes em 74 países, foi atribuída a problemas nos servidores, sem indícios de atividade maliciosa.

As indemnizações das seguradoras podem variar entre 300 milhões e 500 milhões de dólares, mas os lucros cessantes das empresas são considerados mínimos.

A Microsoft terminou na madrugada deste sábado a reposição do Outlook, do Teams e das restantes aplicações do Microsoft 365. Chega assim ao fim uma falha global que, desde quinta-feira, deixou empresas, governos e escolas de dezenas de países sem acesso ao email, aos calendários e às reuniões virtuais.

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“Concluímos os trabalhos para resolver o problema que esteve na origem do incidente e repusemos o serviço aos clientes e regiões que continuavam afetados”, escreveu a tecnológica, liderada por Satya Nadella, na rede social X.

No site oficial, a empresa indica que todos os produtos estão a funcionar e que as mensagens de email retidas durante a interrupção já foram entregues.

O episódio fica registado como uma das falhas mais longas da história da Microsoft e é a segunda que afeta os seus serviços este ano.

Segundo a Microsoft, o problema começou às 16h17 de quinta-feira (hora de Lisboa) na Exchange Online, a plataforma na nuvem que gere o email e as agendas dos clientes. Por volta das 17h25 as queixas dispararam no Downdetector, que numa hora passou a receber reportes de 74 países e territórios.

No total, o site de monitorização somou mais de 7,4 milhões de reportes em todo o mundo, com um pico de quase 20 mil por minuto, mais de 1.500 vezes o volume habitual.

A empresa atribuiu a falha a problemas nos servidores, que afetaram também o assistente de inteligência artificial Copilot, e disse não ter detetado qualquer atividade maliciosa. As organizações que alojam os serviços da Microsoft em servidores próprios, fora da nuvem, sentiram menos o impacto.

A falha chegou a agências governamentais da Austrália, do Japão e dos EUA e a vários setores de atividade. A Euronext, que gere a bolsa de Lisboa, reportou perturbações no email, a seguradora britânica Aviva ativou sistemas de reserva para as conferências de resultados e a dinamarquesa Maersk avisou os clientes de que as atualizações iam chegar com atraso.

A agência de notação Morningstar DBRS calcula que as indemnizações pagas pelas seguradoras fiquem entre 300 milhões e 500 milhões de dólares.

Em Taiwan, uma empresa financeira cancelou uma operação de recompra de obrigações e outra teve de confirmar transações por fax, de acordo com fontes citadas pela Reuters.

No Reino Unido, o serviço nacional de saúde (NHS) recorreu a sistemas alternativos e a registos em papel, enquanto a Polícia Metropolitana de Londres deixou de conseguir receber algumas queixas online.

A agência de notação Morningstar DBRS calcula que as indemnizações pagas pelas seguradoras fiquem entre 300 milhões e 500 milhões de dólares. É menos do que os 400 milhões a 1,5 mil milhões de dólares estimados para a falha da CrowdStrike em 2024, que bloqueou mais de 8 milhões de computadores com Windows.

A corretora de seguros Marsh admite que os lucros cessantes reclamados pelas empresas sejam “mínimos”, porque a falta de email tem, em regra, um efeito financeiro limitado, e algumas apólices de risco cibernético só cobrem ataques maliciosos.

Na bolsa, as ações da Microsoft fecharam a sessão de sexta-feira inalteradas nos 523,88 dólares e acumulam uma subida de cerca de 8% desde o início do ano. A empresa já tinha tido falhas no Microsoft 365 em janeiro e em outubro de 2025, e no mês passado foi a plataforma de nuvem Azure a parar.