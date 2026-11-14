Milhares voltam às ruas em Lisboa e Porto pelo direito à habitação

Milhares de pessoas voltaram este sábado às ruas de Lisboa e do Porto, e em mais de duas dezenas de cidades do País, manifestando-se pelo direito à habitação.

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“A gente espera que o Governo finalmente escute a população” e “o clamor” da rua, afirmou Alessandra Guedes, pela Casa Para Viver, que desde abril de 2023 tem realizado protestos pelo direito à habitação em Lisboa.

Encabeçados por faixas onde se lê “Não nos vão roubar o direito a morar“, o lema desta sétima manifestação da plataforma que reúne uma centena de associações pelo direito à habitação, e ao ritmo do coletivo feminista Baque Mulher, os manifestantes vão sendo saudados por pessoas nos passeios e nas varandas da Avenida Almirante Reis. “Contamos que a população portuguesa continue a engrossar estas manifestações“, estimou Pedro Ventura, presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses.

No Porto, milhares de pessoas desceram esta tarde a Rua de Santa Catarina, num protesto ruidoso, com pessoas de todas as idades, e marcado por frases dirigidas ao Governo e à polícia.

Os manifestantes começaram por sair da Praça do Marquês pelas 15h50, em marcha lenta, numa altura em que milhares de pessoas já estavam no jardim daquela praça e muitas mais se juntaram no percurso que há de terminar na Praça D. João I, num cortejo que no início tinha um cartaz onde se lia “Não nos vão roubar o direto de morar”.

No cortejo viam-se pessoas de todos os escalões etários, desde crianças a idosos, ao lado de cartazes onde se lia “Casa é direito e não privilégio” e a cantar um dos hinos da acampada do Porto “teto, chão direito à habitação”. Na frente de todos, um cartaz chamava atenção: “O regresso dos tiranos. O Governo acirrou cães raivosos contra o povo”, que José Antunes ora virava para os manifestantes ora para os agentes da PSP que seguiam mais à frente.

“Esta é uma frase óbvia. A violência exercida pela polícia de choque contra um povo que reivindica apenas os seus direitos. É uma vergonha. A cobardia da parte do Governo e da própria Polícia é inadmissível no Estado de Direito”, respondeu à Lusa quando questionado sobre a frase que escolheu para a manifestação.

Afirmando-se “completamente solidário” com quem está hoje a manifestar-se um pouco por todo o país, José Antunes revelou que “não está a defender os direitos de nenhum familiar, pois felizmente não tem nenhum a ter de pagar rendas insuportáveis, mas sim de todas as pessoas que atravessam dificuldades”. “Conheço muita gente que vive esse problema, é por eles que aqui estou”, acrescentou.

“Não nos vão roubar o direito a morar” é o lema comum dos 32 protestos pelo direito à habitação que vão acontecer em Angra do Heroísmo, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal (concentração de manhã e manifestação à tarde, Grândola, Guarda, Guimarães, Horta, Leiria, Lisboa, Marinha Grande, Nazaré, Ponta Delgada, Portalegre, Portimão, Porto, Samora Correia, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Novas, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.