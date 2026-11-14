PS propõe fundo alimentado com dividendos da Caixa para Câmaras construírem casas

⚡ ECO Fast José Luís Carneiro propõe que o teto de 2.300 euros para a renda moderada deixe de ser a referência nas políticas de habitação.

O novo critério de renda acessível, ligado ao rendimento familiar, visa garantir que a taxa de esforço não ultrapasse os 35%.

A criação de um Fundo Nacional de Habitação Municipal financiará autarquias para a construção de habitação pública a preços acessíveis, especialmente para jovens e classe média.

José Luís Carneiro quer que o teto de 2.300 euros fixado pelo Governo para a chamada renda moderada deixe de ser a referência das políticas de habitação.

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No discurso de encerramento dos novos Estados Gerais do PS, este sábado, na Estufa Fria, em Lisboa, o secretário-geral socialista defendeu o regresso ao critério da renda acessível. Esse critério ficaria ligado ao rendimento de cada agregado familiar, para que a taxa de esforço com a casa não ultrapasse os 35%. Para o líder do PS, “isso sim é fazer justiça e responder às necessidades imediatas”.

O limite que José Luís Carneiro quer deixar cair foi criado pelo Executivo de Luís Montenegro em setembro de 2025 e veio substituir o conceito de renda acessível. Corresponde a 2,5 vezes o salário mínimo previsto para 2026 e é a partir dele que senhorios e promotores acedem aos incentivos do pacote fiscal da habitação: a taxa de IRS de 10% sobre as rendas, que antes era de 25%, e o IVA a 6% na construção ou reabilitação de casas para arrendar.

A medida nova do discurso foi a criação de um Fundo Nacional de Habitação Municipal, com natureza plurianual. O fundo serviria para financiar as autarquias na construção, reabilitação, reconversão e compra de imóveis para habitação pública a preços acessíveis, pensada sobretudo para os mais jovens e para a classe média.

Temos de combater com toda a força e energia a especulação que impede que os mais jovens e as famílias possam viver nos grandes centros urbanos das nossas cidades. José Luís Carneiro Secretário-geral do PS

Segundo o secretário-gelra do PS, o dinheiro viria de três fontes: uma parte dos dividendos que o Estado recebe da Caixa Geral de Depósitos, uma parcela da receita do imposto do selo cobrado na compra de casas e no crédito à habitação, e verbas do Orçamento do Estado.

A ideia de usar os lucros do banco público para financiar as Câmaras já tinha sido lançada em março de 2025 por Pedro Nuno Santos, antecessor de José Luís Carneiro, na forma de uma conta corrente do Estado. “Sim, é possível fazer mais. Sim, é possível fazer melhor na política da habitação”, disse Carneiro.

O líder do PS voltou também a defender que o património do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) passe para os municípios, juntamente com o dinheiro necessário para recuperar 10 mil casas que, segundo ele, precisam de obras urgentes antes de serem entregues às famílias.

O Governo também defende a descentralização desse património, que soma cerca de 14 mil casas espalhadas por vários concelhos.

José Luís Carneiro repetiu ainda propostas que o partido já tinha apresentado: isentar de mais-valias quem venda imóveis destinados a primeira habitação e aumentar os impostos de quem compra casas para especular. “Temos de combater com toda a força e energia a especulação que impede que os mais jovens e as famílias possam viver nos grandes centros urbanos das nossas cidades”, afirmou.