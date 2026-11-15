Crise na Habitação

Acampada de Lisboa decide manter tendas na Praça dos Restauradores até sábado

  • Lusa
  • 15 Novembro 2026

A Acampada de Lisboa decidiu manter as tendas na Praça dos Restauradores, pelo direito à habitação, pelo menos até sábado, embora avaliando todas as noites se haverá condições para pernoitar.

A Acampada de Lisboa decidiu hoje manter as tendas na Praça dos Restauradores, pelo direito à habitação, pelo menos até sábado, embora avaliando todas as noites se haverá condições para pernoitar, disse uma porta-voz do movimento. “Decidimos que iremos manter a acampada até sábado, que será o momento em que iremos oficialmente desmobilizar para nos juntarmos à manifestação da CGTP, no sábado, mas pernoitar iremos avaliar todas as noites para perceber se existem condições“, afirmou Lou Loução.

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A ativista, em declarações à Lusa, acrescentou que o movimento vai “manter as atividades da acampada até sábado, isso é definitivo”, mas para pernoitar vão “avaliando todas as noites se existem condições, e se existem pessoas, também disponíveis para o fazer”.

“No caso do dia de hoje, pelo que percebemos, existem pessoas disponíveis para pernoitar, para continuar a manter a acampada com as tendas nos Restauradores, mas ainda não sabemos quantas pessoas, efetivamente, vão pernoitar esta noite”, adiantou, questão que será avaliada no plenário de delegados ainda a realizar esta noite junto ao obelisco da restauração da independência.

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