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APS com formação sobre seguro de acidentes de trabalho desportivo

  • ECO Seguros
  • 15 Novembro 2026

A proteção dos profissionais do desporto em caso de acidente de trabalho estará em análise numa formação promovida pela APS no dia 19 de novembro.

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, da APS, anunciou o curso “Seguro de acidentes de trabalho desportivo”, que irá decorrer no dia 19 de novembro, entre as 09h00 e as 13h00, de forma online.

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O curso pretende aprofundar o conhecimento sobre o regime específico de reparação dos danos decorrentes de acidentes de trabalho dos profissionais desportivos, bem como a sua articulação com o regime geral de reparação dos acidentes de trabalho. Entre os temas em destaque estarão as especificidades do contrato de seguro, a avaliação das incapacidades e as regras aplicáveis ao cálculo de indemnizações e pensões.

A formação será lecionada por Beatriz Cardoso, advogada e pós-graduada em Direito do Trabalho, e destina-se sobretudo a profissionais do setor segurador que trabalham na área dos acidentes de trabalho, nomeadamente nas funções de subscrição, gestão de sinistros, jurídica e comercial. É igualmente dirigida a juristas e advogados com intervenção neste domínio.

O programa completo, as condições de inscrição e outras informações sobre a formação podem ser consultados no site oficial da APS.

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