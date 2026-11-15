Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa reeleita diz que emprego e futuro da fábrica de Palmela são prioridades

O coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT) da Volkswagen Autoeuropa, reeleita esta semana com 69,2% dos votos, afirma que as prioridades do próximo mandato passam pela “defesa do emprego e garantir o futuro da fábrica de Palmela“.

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“Temos pela frente desafios muito importantes, num contexto de profundas mudanças na indústria automóvel. É fundamental garantir o futuro da fábrica, defender o emprego, melhorar as condições de trabalho e assegurar que os trabalhadores tenham uma voz ativa nas decisões que irão marcar os próximos anos“, disse à Lusa Rogério Nogueira, que tem agora uma maioria absoluta na CT da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

Nas eleições realizadas nos dias 10 e 12 de novembro, a lista A, liderada por Rogério Nogueira, conquistou nove dos 11 mandatos da Comissão de Trabalhadores para o triénio 2026/2029, mais quatro do que no mandato anterior. “Este resultado representa, acima de tudo, uma grande responsabilidade e um compromisso renovado com todos os trabalhadores, independentemente das suas opções eleitorais“, disse Rogério Nogueira, que vai cumprir o terceiro mandato consecutivo na liderança da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa. “Recebemos esta confiança com humildade, sentido de responsabilidade e determinação. Continuaremos a trabalhar com independência, proximidade e firmeza na defesa dos direitos dos trabalhadores da Autoeuropa“, acrescentou.

A lista A, liderada por Rogério Nogueira, obteve 2.279 votos, correspondentes a 69,2% dos votantes, aumentando a representação naquele Órgão Representativo dos Trabalhadores (ORT) de cinco para nove eleitos. A lista C, apoiada pela CGTP/PCP, com 420 votos (12,7%), passou de dois para um eleito, enquanto a lista D, afeta ao Sindicato dos Trabalhadores do Sector Automóvel (STASA), que obteve 487 votos (14,8%), perdeu dois dos três mandatos que detinha, ficando também com um único eleito.

A anterior Comissão de Trabalhadores integrava ainda um representante independente.

Dos 4.892 inscritos nas eleições para a CT da Autoeuropa participaram 3.295 trabalhadores (67,4%) e 1.597 abstiveram-se (32,6%). Houve ainda 48 votos nulos (1,5%) e 61 votos em branco (1,9%).