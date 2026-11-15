De Jobs a Altman, 11 fundadores que perderam o cargo

Jensen Huang demitiu-se na quinta-feira do cargo de presidente executivo da Nvidia, que cofundou em 1993, após a divulgação de uma relação extraconjugal e uma investigação do conselho de administração sobre uma eventual operação de espionagem estrangeira que o tivesse como alvo, escreve o Business Insider (acesso pago). Entre os 11 casos que a jornal digital recorda, três fundadores voltaram à liderança. Steve Jobs demitiu-se da Apple em 1985, depois de perder funções num conflito com John Sculley, e regressou à chefia em 1997. Sam Altman foi destituído pelo conselho da OpenAI em 2023 e reintegrado quatro dias depois, sob pressão de trabalhadores e investidores. Jack Dorsey foi afastado da liderança do Twitter em 2008, regressou em 2015 e voltou a sair em 2021, depois de o investidor Elliott Management questionar a sua disponibilidade para gerir também a Square.

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Na Yahoo, Jerry Yang saiu da presidência executiva sob pressão após falharem as negociações para uma venda à Microsoft por mais de 44 mil milhões de dólares. Elon Musk perdeu a chefia da X.com, que viria a chamar-se PayPal, quando o conselho o substituiu por Peter Thiel após divergências sobre a gestão e a tecnologia da plataforma. Na Tesla, o conselho afastou Martin Eberhard da liderança em 2007. Travis Kalanick demitiu-se da Uber em 2017, após uma investigação independente à cultura da empresa desencadeada por alegações de assédio sexual. Na Groupon, o conselho despediu Andrew Mason em 2013, depois de as ações perderem cerca de 90% face ao máximo.

Eduardo Saverin perdeu o cargo de diretor financeiro do Facebook em 2005, quando uma reestruturação diluiu a sua participação de 30% para menos de 10%. Processou a empresa e chegou a acordo em 2009. Palmer Luckey, cofundador da Oculus VR, saiu do Facebook em 2017, três anos depois de a rede social comprar a empresa. Luckey associou a saída a um donativo a um grupo pró-Trump. Mark Zuckerberg negou que tivesse sido despedido pelas suas posições políticas. Na FTX, Sam Bankman-Fried foi substituído por John J. Ray III quando a plataforma de criptoativos pediu proteção ao abrigo da lei de falências em 2022. Foi condenado a 25 anos de prisão em 2024.

Os 11 casos citados pelo Business Insider