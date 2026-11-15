ECO da Semana: Contas da Nvidia, IPO da Anthropic e reunião Trump-Xi-Putin

ECO da Semana: Contas da Nvidia, IPO da Anthropic e reunião Trump-Xi-Putinpremium
A IA continua em foco com as contas da Nvidia (após a saída do CEO) e o gigante IPO da Anthropic. Fique a par dos principais acontecimentos com impacto na economia e nos mercados esta semana.
"Na Ásia, a atenção centrar-se-á nos dados económicos da China relativos a outubro, incluindo as vendas a retalho, a produção industrial e os preços da habitação" sublinharam os analistas do Deutsche Bank.…
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