ECO da Semana: Contas da Nvidia, IPO da Anthropic e reunião Trump-Xi-Putin

ECO da Semana

ECO da Semana: Contas da Nvidia, IPO da Anthropic e reunião Trump-Xi-Putinpremium

A IA continua em foco com as contas da Nvidia (após a saída do CEO) e o gigante IPO da Anthropic. Fique a par dos principais acontecimentos com impacto na economia e nos mercados esta semana.

"Na Ásia, a atenção centrar-se-á nos dados económicos da China relativos a outubro, incluindo as vendas a retalho, a produção industrial e os preços da habitação" sublinharam os analistas do Deutsche Bank.…

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UGT quer revisitar acordo de Concertação Social

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A UGT manifestou-se preocupada com o abrandamento dos salários e insiste na necessidade de revisitar o acordo tripartido de valorização salarial assinado em Concertação Social.