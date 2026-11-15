Envelhecimento e aumento de custos desafiam sustentabilidade de seguros de saúde

O envelhecimento da população, o aumento das doenças não transmissíveis e a crescente procura por cuidados de saúde estão a colocar desafios à sustentabilidade dos seguros de saúde. A prevenção, a gestão da utilização dos seguros e a articulação entre os setores público e privado estiveram entre os temas debatidos por José Pedro Inácio, CEO da Advancecare, Rui Dinis, CEO da Planicare, e Rui Meireles, Diretor de Seguros de Pessoas na MDS Portugal, no painel “Sinistralidade na Saúde e Ecossistemas de Bem-Estar” na 7.ª edição da Conferência Anual ECOseguros.

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José Pedro Inácio, CEO da AdvanceCare, considera que o atual contexto resulta de um “problema estrutural, influenciado pelos fatores macroeconómico, demográfico e de inovação”. Para o responsável, o envelhecimento da população e as doenças não transmissíveis condicionam cada vez mais o setor, tornando necessária uma “gestão ativa da saúde”.

Também Rui Mereles, diretor de Seguros de Pessoas da MDS Portugal, identifica oportunidades de crescimento para o mercado, destacando que os seguros de saúde são cada vez mais valorizados por empresas e particulares. Apesar de cerca de um terço da atividade do SNS assentar no setor privado, apenas 15% é financiada pela atividade seguradora, apontou o responsável.

Por sua vez, Rui Dinis, CEO da Planicare, alerta para a importância da sustentabilidade do negócio e defende uma mudança de abordagem, passando do tratamento de situações agudas para uma maior aposta na prevenção.

Uma preocupação partilhada por José Pedro Inácio, que considera que “neste momento caminhamos para uma situação nos seguros de saúde que não é sustentável”. O responsável alerta que “não podemos aumentar os preços eternamente”, defendendo uma maior articulação entre os setores público e privado.

A comunicação com os clientes e a tecnologia são também apontadas como essenciais para melhorar a gestão da saúde. Enquanto o CEO da AdvanceCare defende que as seguradoras devem ajudar os clientes a procurar os cuidados mais adequados, Rui Dinis considera que estas podem assumir um papel mais ativo na prevenção e na informação sobre saúde.

Já Rui Mereles destaca a importância do investimento tecnológico e da digitalização dos serviços, considerando que estas soluções podem simplificar procedimentos e melhorar o acesso aos cuidados de saúde.

Veja aqui na íntegra o painel “Sinistralidade na Saúde e Ecossistemas de Bem-Estar”.