Espanha é líder europeu do consumo de cerveja sem álcool

A Espanha representa quase 25% do consumo de cerveja sem álcool na União Europeia, com o país a assumir-se como o principal mercado dessa bebida e que deverá continuar a crescer este ano. No Dia Mundial Sem Álcool, iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) que se assinala este domingo, a agência EFE adiantou que o volume de vendas deverá aumentar 2,7% em comparação com 2025, face a uma queda de 1,5% da cerveja convencional.

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Esta é uma tendência que tem sido evidente nos últimos anos, uma vez que as vendas de cerveja sem álcool acumularam um crescimento de 12,8%, face aos dois anos anteriores, adiantou uma empresa que analisa o comportamento do consumidor no país.

Já de acordo com a Cervejeiros de Espanha, 44,7% dos espanhóis consideram-se consumidores de cerveja sem álcool e 90% dos que a consomem também bebem, ou bebiam, cerveja tradicional. O mercado de vinhos sem álcool também está a crescer no país, apesar de ainda estar longe dos vinhos tradicionais.

O presidente da Federação Espanhola do Vinho (FEV), José Luis Benítez, avançou que os números absolutos de consumo em Espanha são ainda reduzidos, face aos da venda de vinho tradicional, que atingem os 900 milhões de litros. No entanto, especificou que as opções sem álcool estão a registar um crescimento anual “muito elevado”, prevendo que até 2029 o consumo aumente dois milhões de litros, atingindo os cinco milhões.

Embora exista a convicção de que a geração atual de jovens consome menos álcool, os representantes da associação que reúne os proprietários de estabelecimentos noturnos afirmam que a quebra no consumo está relacionada com fatores demográficos e com a frequência das saídas à noite.

Sustentam esta afirmação com o facto de que, em 2000, a população entre os 15 e os 29 anos representar 23% da população espanhola, enquanto em 2025 este número desceu para apenas 15,9%, sendo que esta faixa etária também reduziu as suas saídas mensais em 25%.