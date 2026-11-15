Microsoft e FAA: duas falhas em 48 horas testam seguros cibernéticos e da aviação

Duas falhas tecnológicas em menos de 48 horas voltaram a expor a vulnerabilidade das infraestruturas digitais e os problemas que estas representam para o setor segurador. Nos dias 13 e 14 de novembro, uma interrupção dos serviços Microsoft 365 e uma falha nas comunicações do sistema de controlo de tráfego aéreo dos Estados Unidos provocaram perturbações em empresas de vários setores e na aviação, colocando novamente em discussão os limites dos seguros cibernéticos e das coberturas de interrupção de atividade.

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O impacto potencial para as seguradoras é significativo, embora as primeiras avaliações sejam relativamente tranquilizadoras. A Marsh Re considera que as consequências para o mercado segurador deverão ser limitadas. Já a empresa de modelização de riscos cibernéticos Kovrr estima que a falha da Microsoft poderá gerar 700 milhões de dólares (cerca de 650 milhões de euros) em perdas seguradas, num intervalo que poderá situar-se entre 300 milhões e 1,4 mil milhões de dólares.

A diferença entre as duas avaliações reflete uma questão central para o setor: nem todas as perdas económicas provocadas por uma falha tecnológica são indemnizáveis. Uma empresa pode ficar impossibilitada de trabalhar, perder produtividade, adiar operações ou deixar de prestar serviços sem que estejam reunidas as condições contratuais para acionar uma apólice.

Microsoft: 700 milhões de dólares em perdas seguradas

A interrupção dos serviços Microsoft 365, que afetou aplicações como Outlook, Teams, Exchange Online e Copilot, provocou perturbações em organizações de diferentes dimensões e atividades. A ocorrência reacendeu o debate sobre a concentração de dependências tecnológicas em fornecedores globais e sobre a capacidade das seguradoras para absorver perdas simultâneas em milhares de clientes.

Segundo a Kovrr, as perdas económicas associadas à quebra de produtividade poderão atingir 16 mil milhões de dólares. A estimativa de perdas seguradas, contudo, é muito inferior: 700 milhões de dólares. A empresa admite um intervalo entre 300 milhões e 1,4 mil milhões de dólares, dependendo da duração das interrupções, da dimensão das empresas afetadas e das coberturas contratadas.

A Marsh Re considera que o impacto deverá ser reduzido para o mercado segurador. Uma das razões são os períodos de franquia temporal previstos em muitas apólices de interrupção de atividade. Nas pequenas empresas, estes períodos poderão rondar quatro horas, enquanto nas grandes organizações podem atingir 12 horas ou mais. Se a interrupção não ultrapassar o período contratualmente estabelecido, não haverá lugar a indemnização.

A Morningstar DBRS apresenta uma estimativa mais conservadora, situando as perdas seguradas globais entre 300 e 500 milhões de dólares.

A diferença entre as estimativas demonstra a dificuldade de quantificar o impacto segurador de uma falha tecnológica de grande escala. A duração do incidente, a capacidade de recuperação das empresas e a redação das apólices são determinantes para transformar prejuízos operacionais em sinistros indemnizáveis.

FAA: suspensão de voos e dúvidas sobre as coberturas

O segundo acontecimento ocorreu nos Estados Unidos, onde uma falha nas comunicações do sistema de controlo de tráfego aéreo levou a Federal Aviation Administration (FAA) a suspender as partidas de aviões em todo o país.

A interrupção inicial durou cerca de cinco horas, mas os efeitos prolongaram-se durante os dias seguintes. A perturbação provocou milhares de cancelamentos e atrasos, obrigando as companhias aéreas a reorganizar operações, tripulações e passageiros.

A Reuters noticiou que as perturbações continuariam até domingo, depois de milhares de voos terem sido cancelados e outros milhares registarem atrasos. A FAA apontou problemas associados à instalação de um router por um prestador de serviços, a L3Harris, que terá sobrecarregado os centros de comunicações.

Para o setor segurador, a questão é saber que apólices podem responder aos prejuízos das companhias aéreas, dos passageiros e das empresas afetadas indiretamente.

O seguro de viagem poderá cobrir despesas adicionais de alojamento, alimentação ou transporte, dependendo das condições contratuais e da duração do atraso. Já as coberturas de cancelamento de viagem ou de eventos dependem dos riscos expressamente incluídos nas apólices.

Mais difícil poderá ser a resposta dos seguros de interrupção de atividade. Nas apólices tradicionais, a indemnização está frequentemente condicionada à existência de danos materiais prévios. Uma suspensão de voos provocada por uma falha nas comunicações de controlo aéreo pode, assim, gerar perdas financeiras sem preencher os requisitos necessários para acionar essas coberturas.

O problema da acumulação de riscos

Os dois episódios reforçam uma preocupação crescente entre seguradoras e resseguradoras: a acumulação de riscos provocada pela dependência de infraestruturas tecnológicas comuns.

Uma falha num fornecedor de software, num operador de cloud ou num sistema de comunicações pode afetar simultaneamente empresas de setores distintos, em diferentes geografias. O risco deixa de estar limitado a uma organização ou a um contrato e passa a ter características sistémicas.

No seguro cibernético, a dificuldade é particularmente relevante porque as apólices podem ter limites, franquias e exclusões diferentes para ataques maliciosos, falhas acidentais de sistemas e interrupções provocadas por fornecedores externos.

A ocorrência da Microsoft coloca em evidência a importância das coberturas de falha de sistemas e de interrupção de atividade de terceiros. O incidente da FAA questiona até que ponto as empresas estão protegidas quando a interrupção tem origem numa infraestrutura pública ou num prestador de serviços que não controlam.