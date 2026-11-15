Nuno Melo contra “turba de radicalistas” que quer “atacar a democracia”

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, argumentou hoje que a “turba de radicalistas” envolvida nas acampadas quer “atacar a democracia” e “desgastar o Governo”, aproveitando a causa da habitação, mas “a pensar em eleições antecipadas”. “Temos o maior respeito pela preocupação genuína de pessoas com a habitação. Não temos nenhum respeito pelas pessoas que, a propósito da habitação e alavancada numa causa que é boa, querem atacar a democracia e as nossas liberdades“, disse o presidente dos democratas-cristãos e ministro da Defesa Nacional.

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No seu discurso no encerramento da Escola de Quadros da Juventude Popular (JP), que decorreu desde sexta-feira em Évora, Nuno Melo assinalou que “há uma grande diferença” entre aqueles que “têm assento na Assembleia da República” e estão “mandatados e legitimados por um povo inteiro” e quem “acha que, porque reúne uma turba de radicalistas num sítio, tem o direito de decidir” o seu destino. “Esta gente quer, de facto, uma turba a decidir o nosso destino nessas assembleias populares e nós queremos a democracia representativa“, afirmou.

O presidente do CDS-PP recuou aos tempos do Processo Revolucionário em Curso (PREC) para estabelecer um paralelismo com as atuais acampadas pelo direito à habitação. “Perante acampadas que, em 2026, juntam pessoas a gritar vivas a Trotsky e a Lenine enquanto vandalizam alguns monumentos, nós ficamos do lado daqueles que querem lutar pela democracia e pela decência, do mesmo modo que, em 1975, estivemos do lado daqueles que combateram o PREC“, observou.

Nas acampadas, Nuno Melo disse ver juntos nas ruas “comunistas, bloquistas, a CGTP, Trabalhadores Unidos, seja lá o que isso seja, a Climáximo, núcleos anarquistas”, que querem “praças públicas transformadas em condomínios privados extremistas”.

“Alguém acredita que quando a extrema-esquerda toda se junta quer discutir a política da habitação”, perguntou, insistindo que o objetivo é “combater a democracia representativa”. “E, principalmente, querem atacar e querem desgastar o Governo, porque isto é política, encontram um tema e, alavancados nele, querem desgastar e atacar o Governo, a pensar num outro ciclo e a pensar em eleições antecipadas“, contrapôs.

E, para Nuno Melo, o papel do PS neste processo “é muito surpreendente”. “O PS conseguiu uma proeza que é notável, governou oito anos a agravar todos os problemas da habitação” e “a aplicar uma lei”, mas “teve que passar para a oposição para descobrir o responsável“, que “a culpa é de uma lei que não entrou em vigor”, ironizou, aludindo à nova lei das rendas.

Nuno Melo disse que “a Lei Cristas esteve em vigor quatro anos”, mas o que o país teve “desde esse tempo até agora é a lei da geringonça”, com “as alterações que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP quiseram”, sendo, pois, estes três partidos “os grandes responsáveis” pelos “problemas de habitação que acontecem em Portugal”.

Na intervenção, Melo voltou a relacionar a situação que hoje se vive na habitação com a imigração e afiançou que o atual Governo da AD (PSD/CDS-PP) já avançou com políticas na área, mas ainda vão levar tempo a produzir efeitos.