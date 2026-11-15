“O que se faz com a riqueza?”. Rede internacional de ricos chega a Lisboa

“O que se faz com a riqueza?”. Rede internacional de ricos chega a Lisboapremium
A norte-americana Tiger21, uma espécie de think tank para aconselhar indivíduos de elevado património, já conta com 10 membros em Portugal. A maioria são expatriados, cujo património é de 20 milhões.
Nem todos têm os mesmos contextos socioeconómicos nem partilham dos mesmos problemas - ou do que consideram ser um problema. É por esse motivo que se criam comunidades, sejam elas de causas sociais, movimentos políticos ou de redes de investimento. Lisboa vive entre a díspar realidade de quem sai à rua pela crise da habitação ou espera horas nas urgências dos hospitais e a de quem tem tanto dinheiro que não saiba como o aplicar da melhor forma. Aliás, até prefere só contar a quem o compreende e aconselhe: os seus pares afortunados.
É precisamente este o negócio do think tank norte-americano que se instalou em Portugal, o de reunir na mesma sala pessoas de elevado património que se querem tornar filantropos, que estão a…
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