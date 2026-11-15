“O que se faz com a riqueza?”. Rede internacional de ricos chega a Lisboa

Nem todos têm os mesmos contextos socioeconómicos nem partilham dos mesmos problemas - ou do que consideram ser um problema. É por esse motivo que se criam comunidades, sejam elas de causas sociais, movimentos políticos ou de redes de investimento. Lisboa vive entre a díspar realidade de quem sai à rua pela crise da habitação ou espera horas nas urgências dos hospitais e a de quem tem tanto dinheiro que não saiba como o aplicar da melhor forma. Aliás, até prefere só contar a quem o compreende e aconselhe: os seus pares afortunados.

É precisamente este o negócio do think tank norte-americano que se instalou em Portugal, o de reunir na mesma sala pessoas de elevado património que se querem tornar filantropos, que estão a…