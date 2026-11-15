Ventura viabilizará todas as propostas “cabíveis” para menos custos com habitação e combustíveis

O presidente do Chega afirmou este domingo que vai viabilizar, na discussão parlamentar na Especialidade, todas as propostas “orçamentalmente cabíveis” para reduzir os custos para as pessoas com habitação e combustíveis, acusando o Governo de falta de diálogo.

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“A três dias do Orçamento do Estado ninguém sabe o que é que pode caber, o que é que não pode caber e depois o Governo queixa-se de uniões de partidos que só fizeram uma coisa, que é aquilo que o Governo devia ter feito: resolver a vida das pessoas, tentar melhorar a vida das pessoas“, criticou André Ventura em declarações aos jornalistas durante uma visita à Feira da Golegã, distrito de Santarém.

Dentro das “propostas que são orçamentalmente cabíveis”, o presidente do Chega adiantou que vai viabilizar todas aquelas que “implicarem menos custos para a habitação das pessoas e também as propostas que implicarem descida no IVA dos combustíveis ou nos impostos sobre os combustíveis“.

“Da parte do Governo ficou uma nota muito negativa de que não houve uma preocupação, uma nota, um momento para um diálogo que pudesse levar à discussão do que é que podia ser aceite, o que é que podia caber, o que é que podia não caber“, acusou.

Ventura referiu que, da parte do executivo liderado por Luís Montenegro, “não há um único sinal” se vão viabilizar propostas do Chega como a dedução do crédito à habitação no IRS, o fim da exigência de cauções ilimitadas ou uma garantia para os jovens na habitação.

“O Chega fez o que o Governo devia ter feito, que é olhar para os problemas que neste momento as pessoas têm e tentar resolvê-los. As pessoas não vivem do ar, nem de promessas, nem de tendas. Vivem de propostas, coisas concretas. Descer o preço dos combustíveis neste momento é uma exigência nacional”, disse.