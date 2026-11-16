A AGE Brokers e a Libax celebraram, na sexta-feira, uma parceria para o desenvolvimento de um webservice (uma componente de software que permite a comunicação e a troca de dados entre sistemas diferentes através da internet) destinado aos associados da associação. O projeto pretende facilitar a integração de sistemas e a circulação de informação entre plataformas, contribuindo para simplificar processos e melhorar a gestão da atividade de mediação de seguros, explicam em comunicado.

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A solução a desenvolver permitirá criar novas ligações tecnológicas, com recurso à experiência da Libax na integração de sistemas através de Webservices e APIs. Entre os objetivos estão a automatização de processos e a disponibilização de informação em tempo real, reduzindo a necessidade de operações administrativas e de introdução manual de dados.

A Libax desenvolve soluções tecnológicas para a atividade seguradora, nomeadamente nas áreas da gestão de carteiras, automatização de processos, gestão de parceiros e integração com companhias de seguros. A plataforma permite centralizar diferentes operações associadas à atividade dos mediadores, através de ferramentas de gestão e comunicação.

A AGE Brokers é uma associação que reúne os mediadores exclusivos da Ageas Seguros. A sua rede integra 44 sociedades de mediação e representa um volume anual de negócios superior a 110 milhões de euros.