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Onde em tempos funcionou a antiga sede da falida Soares da Costa em São Félix da Marinha (Vila Nova de Gaia) vai nascer em 2028 o VGP Park Vila Nova de Gaia, um polo industrial e logístico que terá como primeiro arrendatário a alemã Thyssenkrupp Nucera. Esta empresa vai investir entre 10 e 14 milhões de euros na primeira unidade própria destinada à montagem de células para eletrolisadores utilizados na produção de hidrogénio verde na Europa.

“Estamos a trazer a cadeia de calor do hidrogénio para Vila Nova de Gaia. Vamos desenvolver uma plataforma de serviços de hidrogénio para o mercado europeu“, começou por assinalar Sabrina von Hebel, managing director da Thyssenkrupp Nucera Portugal, durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra do VGP Park Vila Nova de Gaia.

A futura unidade industrial, que deverá entrar em funcionamento em 2028 e criar emprego qualificado, conta com 3,7 milhões de euros de financiamento público. A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes.

Na ocasião, Luís Montenegro destacou a localização do futuro empreendimento e as condições oferecidas pelo país para captar investimento internacional. “Estamos aqui para dar corpo a um projeto que só veio para cá, porque Portugal oferece estabilidade económica, financeira, social e política também”, afirmou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo defendeu ainda a importância de transformar os investimentos anunciados em atividade concreta. “Nós não queremos mostrar imagens. Nós queremos vir cá e ver os pavilhões. Nós queremos vir cá e ver a operação”, frisou o governante.

Durante a apresentação da empresa germânica, Sabrina von Hebel clarificou que o grupo executa projetos de hidrogénio de grande escala em vários mercados internacionais e pretende agora reforçar a sua capacidade industrial na Europa a partir de São Félix da Marinha. O objetivo, vincou, passa por combinar tecnologia alemã com mão-de-obra portuguesa e desenvolver competências industriais num setor considerado estratégico para a transição energética.

"Estamos aqui para dar corpo a um projeto que só veio para cá, porque Portugal oferece estabilidade económica, financeira, social e política também.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

Com início de atividade previsto para 2028, a futura fábrica vai instalar uma linha de montagem semiautomatizada de células para eletrolisadores — equipamentos utilizados na produção de hidrogénio verde em grande escala. Dotada de soluções de automação, esta linha permitirá centralizar e tornar mais eficiente o processo de montagem destes componentes, que serão posteriormente integrados em conjuntos prontos a instalar nos projetos dos clientes da Thyssenkrupp Nucera.

A nova unidade industrial vai servir principalmente projetos de hidrogénio verde na Europa e em mercados vizinhos, incluindo Portugal, reforçando no país a produção e exportação de tecnologia associada à transição energética.

Jan Van Geet, presidente executivo da VGP, destacou, por sua vez, o papel relevante de Portugal na estratégia de crescimento do grupo belga, comprometendo-se a continuar a investir no país. “Portugal é um dos países mais importantes da nossa operação. Vamos continuar a investir. É algo que prometemos“, assegurou.

Vamos desenvolver uma plataforma de serviços de hidrogénio para o mercado europeu. Sabrina von Hebel Managing director da Thyssenkrupp Nucera Portugal

Jan Van Geet defendeu que “a Europa precisa de se reindustrializar” e de criar condições para apoiar a indústria e as startups, adiantando que a thyssenkrupp nucera Portugal será o primeiro arrendatário deste parque.

A belga VGP comprou os terrenos da antiga sede da Soares da Costa por 6,666 milhões de euros, depois de uma disputa judicial com a ACA.

O VGP Park Vila Nova de Gaia desenvolve-se num terreno com 216.800 metros quadrados, e prevê, de forma faseada, a construção de seis edifícios industriais e logísticos, com uma área total de cerca de 100 mil metros quadrados.

Fundada em 1998, a VGP está presente em 18 países europeus, nomeadamente Alemanha, República Checa, Países Baixos e Áustria.