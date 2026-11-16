A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) defende que seja atribuído um benefício fiscal às contribuições das empresas para fundos de pensões de trabalhadores, admitindo mudanças ao nível do IRC e da TSU, para incentivar o chamado segundo pilar da proteção na reforma. A medida deverá constar de uma proposta de regime de adesão automática a sistemas complementares de reforma que vai apresentar ao Governo no primeiro trimestre do próximo ano.

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“Muito poucas empresas têm fundos de pensões complementares e muitas destas responsabilidades ainda vêm do passado, do setor bancário, e ainda não foram transferidas para a Segurança Social”, argumenta o presidente da ASF, Gabriel Bernardino, em entrevista ao Jornal de Negócios (acesso pago). “Tem de haver algum incentivo para que isso possa acontecer. E a melhor solução, a que é advogada em termos europeus, são os sistemas de adesão automática, o chamado auto-enrollment. E é nisso que estamos a trabalhar também para fazer uma proposta ao Governo no final do primeiro trimestre do próximo ano”, reforça.

A ASF quer promover em Portugal a adesão automática dos trabalhadores a estes fundos de pensões profissionais, o chamado segundo pilar da reforma — o primeiro são as reformas da Segurança Social e o terceiro os planos individuais — , permitindo que estes possam sair a qualquer momento se assim o entendam. “Devíamos olhar para as melhores práticas nestas matérias e ter contribuições do trabalhador e também o matching por parte da empresa”, refere. “Como é que se incentiva? Através da lógica fiscal. É muito por aí que também nos outros países se faz. E, aliás, a própria Comissão Europeia recomenda que seja atribuído a estas contribuições um regime fiscal favorável em sede de IRC para que as empresas possam ter alguma libertação na sua própria fiscalidade”, explica Bernardino.