O ativo

O euro. A moeda única tem estado a ser pressionada nos últimos meses, sobretudo pela turbulência que tem castigado a França. Mas agora tem um novo fator de pressão: a divergência de perspetivas de política monetária entre Banco Central Europeu (BCE) e Reserva Federal americana (Fed).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A marca

O euro perde terreno contra a divisa americana esta segunda-feira, tendo recuado até aos 1,1005 dólares, o valor mais baixo desde abril de 2025, com o dólar a apreciar à boleia das expectativas de novas subidas de juros pela Fed.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar face a um cabaz de seis divisas, chegou a tocar os 103,486 pontos, máximo de 19 meses.

A causa

A valorização do dólar está a ser impulsionada pela revisão em alta das expectativas para as taxas de juro da Reserva Federal (Fed). Os mercados antecipam duas subidas consecutivas de 25 pontos base, em dezembro e janeiro.

Desde que Christopher Waller, membro da Fed, admitiu a possibilidade de uma subida de 50 pontos base, e após a inflação subjacente dos EUA ter superado as expectativas a 10 de novembro, as taxas swap a dois anos em dólares subiram 35 pontos base no que toca ao diferencial em relação à Zona Euro, o nível mais elevado desde setembro de 2025.

Nessa altura, lembra o analista do ING, Francesco Pesole, o EUR/USD era cerca de 5-6% mais elevado, “mas o contexto não podia ser mais diferente” porque o dólar sofria ainda de um prémio de risco significativo pós-Dia da Libertação.

“Agora, é o euro que enfrenta um prémio devido ao aumento do risco orçamental na Zona Euro”, frisa o analista.

O que esperar a seguir

Apesar da pressão, o banco neerlandês ING acredita que a taxa EUR/USD poderá estabilizar entre 1,10 e 1,11 dólares durante esta semana, beneficiando de uma agenda relativamente pouco preenchida de indicadores económicos norte-americanos.

O banco considera que o maior risco para esta trajetória poderá vir dos mercados acionistas norte-americanos, sobretudo de uma eventual instabilidade em torno do setor da inteligência artificial. Os resultados trimestrais da Nvidia, previstos para quarta-feira, e a estreia bolsista da Anthropic, na quinta-feira, são dois acontecimentos a acompanhar.

As semanas seguintes também serão relevantes para o rumo do mercado cambial. Desde logo porque há reunião da Fed marcada para o dia 9 de dezembro, e na qual os mercados estão a antecipar uma subida de 25 pontos base das taxas fed funds para o intervalo entre os 4% e os 4,25%. As taxas deverá subir mais 25 pontos base no primeiro encontro do próximo ano marcado para 27 de janeiro.

Quanto ao BCE, também deverá subir as suas taxas na reunião de 17 de dezembro, colocando a taxa de depósitos nos 2,75%, mas fará uma pausa no início do ano, segundo estão a antecipar os mercados.

A frase