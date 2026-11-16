Os licenciados em ciência de dados da Nova IMS, procurados pelas empresas numa área particularmente disputada, não escolhem onde trabalhar apenas pelo salário. “Já não são atraídos apenas pela remuneração”, afirmou o diretor da escola, Miguel Castro Neto, que participou no primeiro painel da conferência ‘Oeiras cidade do futuro’. Na sua perspetiva, a decisão dos candidatos obriga as empresas a olhar para o território onde estão instaladas, incluindo o acesso ao comércio, à cultura e aos serviços.

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A qualidade de vida foi um dos argumentos centrais do painel sobre a atração de empresas e talento, que reuniu Miguel Castro Neto e Eduardo Correia, CEO do Taguspark, no Templo da Poesia. Na conferência organizada pelo ECO com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, os dois responsáveis apontaram condições que pesam na escolha dos profissionais qualificados, mas cuja melhoria não depende apenas de quem os contrata. Os transportes foram uma das limitações identificadas pelo gestor do parque tecnológico.

Eduardo Correia criticou a evolução da rede pública na região metropolitana de Lisboa e a ausência de uma ligação ferroviária entre as linhas de Cascais e de Sintra. Para o gestor, o crescimento económico não teve correspondência no investimento necessário em infraestruturas. Antes de concretizar a ambição de uma cidade dos 15 minutos, defendeu como meta intermédia conseguir deslocações de meia hora.

Essa dificuldade obriga, no seu entender, a pensar o Taguspark à escala metropolitana. Morar numa margem do rio Tejo e trabalhar na outra continua a impor obstáculos que um parque tecnológico não consegue resolver, independentemente da sua importância económica. As condições disponíveis no interior do parque dependem de decisões exteriores quando estão em causa as redes de transporte e as infraestruturas do Estado. Aproximar a habitação dos locais de trabalho é outro dos ajustamentos que o CEO do Taguspark considera necessários. “Porque há quem goste de viver muito próximo do local de trabalho”, explicou.

Com espaço para crescer

Segundo Eduardo Correia, o Taguspark está apenas a chegar a metade da capacidade potencial, graças a um planeamento concebido para várias décadas. A margem para crescer exige, porém, respostas às necessidades atuais de quem o utiliza. A oferta cultural, o cuidado do espaço e as condições de trabalho fazem parte dessa preocupação com o quotidiano, a par da habitação e dos acessos.

Precisamos de líderes com visão, com exigência e com capacidade de fazer bem Eduardo Correia CEO do Taguspark

Em Oeiras, a proximidade dos serviços já foi objeto de uma avaliação da Nova IMS, realizada em parceria com o município. O trabalho aplicou o conceito da cidade dos 15 minutos e analisou, casa a casa, o acesso aos serviços de interesse geral. Miguel Castro Neto assinalou uma grande equidade nesse acesso e chamou a atenção para uma dimensão da proposta que, na sua perspetiva, tende a perder-se quando o debate fica limitado às distâncias. “Fazer a vida a pé ou de bicicleta favorece o encontro entre pessoas e ajuda a reconstruir relações de vizinhança”, lembrou.

Para o diretor da Nova IMS, há informação disponível na gestão urbana que pode orientar as políticas públicas nestas áreas. Cruzar as necessidades de mobilidade com a habitação permite antecipar escolhas, em vez de limitar a intervenção à resolução de ocorrências. A dificuldade está na articulação entre departamentos e na capacidade das lideranças para transformar esse conhecimento em investimento. “Muitas vezes, os investimentos que são feitos não são decididos com base na melhor evidência que poderia ser produzida”, advertiu.

A utilidade dos dados estende-se à decisão de uma empresa sobre onde se instalar. Miguel Castro Neto defendeu que a autarquia pode disponibilizar informação útil a quem investe, recorrendo a dados agregados e anonimizados sobre deslocações e pagamentos. Cruzados com a oferta de transportes, permitem conhecer melhor a procura e apoiar a escolha da localização de uma loja, de um restaurante ou de um serviço público.

Assista à conferência através do vídeo abaixo