Depois de o Parlamento ter aprovado no final de outubro o aumento da dedução em IRS para as famílias com três ou mais filhos, bem como o reforço da Garantia para a Infância em linha com as majorações previstas nas deduções por dependentes, as duas leis foram publicadas esta segunda feira em Diário da República, mas só entrarão em vigor com o Orçamento do Estado para 2027.

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O aumento para o dobro das deduções em IRS a partir do terceiro filho resulta de uma proposta do CDS-PP, que contou apenas com os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do Livre. As novas regras aplicam-se aos períodos de tributação que se iniciem em 1 de janeiro de 2028, mas o diploma prevê uma norma transitória com aumentos em 50% a partir de 1 de janeiro de 2027.

Assim, a partir de 1 de janeiro de 2028 quando exista mais de um dependente, à coleta de cada sujeito passivo é deduzido por cada dependente o montante fixo de 600 euros, ou de 300 euros por cada sujeito passivo com responsabilidades parentais com guarda partilhada dos filhos e residência alternada somam-se “300 e 150 euros, respetivamente, para o segundo dependente que não ultrapasse seis anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente da idade do primeiro dependente”. Mas também, “600 e 300 euros, respetivamente, para o terceiro dependente e seguintes que não ultrapassem seis anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto, independentemente da idade do primeiro e segundo dependentes”.

Contudo, de acordo com a norma transitória que ficou estabelecida na lei, durante o ano de 2027, “quando o acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais estabeleça a responsabilidade conjunta e a residência alternada do menor, é deduzido o montante fixo de 300 euros à coleta de cada sujeito passivo com responsabilidades parentais”, a que acrescem 450 e 225 euros, respetivamente, para o terceiro dependente e seguintes que não ultrapassem seis anos de idade até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto.

Já o reforço da Garantia para a Infância proposto pelo PS, e aprovado apenas com os votos contra do PSD e do CDS-PP, assegura que o montante do complemento acompanha as majorações das deduções por dependentes previstas no Código do IRS.

“As crianças e jovens, beneficiárias do abono de família, com idade até aos 17 anos, inclusive, que não obtenham um valor total anual correspondente ao valor máximo da dedução à coleta prevista no artigo 78.º-A do Código do IRS, incluindo as majorações que lhes sejam aplicáveis, entre o valor do abono de família atribuído e a dedução à coleta apurada na liquidação de IRS efetuada no ano em que foi pago o abono, têm direito a receber a diferença, mediante transferência efetuada pela AT”, lê-se na alteração à lei.

O Governo tem depois 90 dias após a entrada em vigor da lei – ou seja a 1 de janeiro – para alterar as regulamentações necessárias.