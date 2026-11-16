O Banco Sabadell foi condenado a pagar uma multa de 16,5 milhões de euros por associar a contratação de seguros à concessão de créditos à habitação, uma prática proibida pela legislação espanhola. A decisão do Banco de Espanha abrange operações realizadas entre janeiro de 2022 e março de 2023 e foi mantida após o banco ter contestado a penalização nos tribunais, avança a agência EFE.

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O supervisor bancário espanhol classificou a conduta como uma infração muito grave, considerando que a instituição não salvaguardou devidamente os interesses dos clientes. A investigação identificou um número significativo de operações em que os dois produtos financeiros surgiam associados, concluindo que não se tratavam de ocorrências isoladas.

Em causa está o enquadramento legal dos empréstimos para aquisição de habitação em Espanha. A Lei 5/2019 estabelece limites à comercialização conjunta de produtos financeiros, impedindo que os bancos façam depender a aprovação de uma hipoteca da subscrição de serviços adicionais, nomeadamente seguros, fora das exceções previstas na lei.

A penalização foi inicialmente determinada a 26 de maio de 2025. No entanto, o Sabadell tentou reverter a decisão através de recursos judiciais, mas não obteve sucesso: tanto a Audiência Nacional como o Tribunal Supremo rejeitaram os recursos, de acordo com o El Nacional.

Para definir o valor da coima, o Banco de Espanha levou em consideração o benefício que o Sabadell retirou destas operações, assim como as iniciativas entretanto adotadas para corrigir os procedimentos e compensar alguns dos clientes prejudicados, determinando então o pagamento de 16,5 milhões de euros pelo banco.

A decisão surge num contexto de proteção dos consumidores no acesso ao crédito à habitação, procurando impedir que os clientes assumam encargos adicionais como condição para obter financiamento. Embora os bancos possam comercializar seguros associados aos empréstimos, a sua contratação não pode ser imposta fora das condições legalmente permitidas.

Em Portugal, os bancos também não podem obrigar os clientes a contratar produtos financeiros adicionais para conseguirem um crédito à habitação. Existem, no entanto, algumas exceções, como a exigência de seguros adequados ao empréstimo. Ainda assim, os clientes podem escolher outra seguradora, desde que a apólice ofereça uma proteção equivalente.