O banco italiano Unicredit recebeu luz verde incondicional da autoridade da concorrência da União Europeia para adquirir o alemão Commerzbank, segundo anunciou esta segunda-feira a Comissão Europeia.

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A aprovação de Bruxelas reforça o compromisso com a agenda de consolidação no setor financeiro europeu para a criação de campeões europeus e surge depois de o Banco Central Europeu também ter autorizado o negócio no mês passado.

“A Europa precisa de bancos mais fortes que consigam competir, crescer e apoiar as nossas empresas e famílias. As fusões transfronteiriças podem ajudar isso a acontecer, permitindo que os bancos possam operar de forma mais eficiente e estejam mais preparados para choques”, declarou Teresa Ribera, comissária europeia responsável pela concorrência.

“Mas o crescimento não deve ser feito às custas dos clientes. A nossa aprovação em relação à compra do Commerzbank pelo Unicredit mostra que é possível apoiar um setor bancário mais forte enquanto salvaguardamos a concorrência e escolha”, frisou ainda.