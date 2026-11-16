Bruxelas dá luz verde ao Unicredit para comprar Commerzbank
Decisão surge depois de o BCE também já ter dado autorização. Comissão Europeia fala em necessidade de criar grandes bancos europeus com fusões transfronteiriças.
O banco italiano Unicredit recebeu luz verde incondicional da autoridade da concorrência da União Europeia para adquirir o alemão Commerzbank, segundo anunciou esta segunda-feira a Comissão Europeia.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A aprovação de Bruxelas reforça o compromisso com a agenda de consolidação no setor financeiro europeu para a criação de campeões europeus e surge depois de o Banco Central Europeu também ter autorizado o negócio no mês passado.
“A Europa precisa de bancos mais fortes que consigam competir, crescer e apoiar as nossas empresas e famílias. As fusões transfronteiriças podem ajudar isso a acontecer, permitindo que os bancos possam operar de forma mais eficiente e estejam mais preparados para choques”, declarou Teresa Ribera, comissária europeia responsável pela concorrência.
“Mas o crescimento não deve ser feito às custas dos clientes. A nossa aprovação em relação à compra do Commerzbank pelo Unicredit mostra que é possível apoiar um setor bancário mais forte enquanto salvaguardamos a concorrência e escolha”, frisou ainda.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Bruxelas dá luz verde ao Unicredit para comprar Commerzbank
{{ noCommentsLabel }}