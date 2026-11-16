Perante os atuais desafios sanitários, geopolíticos, demográficos e tecnológicos, a Cofares explicou que defende a fórmula de sucesso que consiste na combinação entre a distribuição farmacêutica de gama completa e a farmácia comunitária. «Uma aliança que garante o acesso diário a medicamentos e produtos de saúde em qualquer ponto de Espanha, assegurando a coesão territorial. E que, além disso, funciona como um pilar indispensável na proteção da saúde pública», salientou Eduardo Pastor, presidente da Cofares.

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Partindo do princípio de que a saúde deve ser tratada como uma questão de segurança nacional, a Cofares propõe aos partidos políticos um conjunto de medidas que posicionam a distribuição farmacêutica de gama completa como um escudo vital para a soberania sanitária de Espanha.

Em primeiro lugar, defende o reconhecimento legal da distribuição de gama completa, «reconhecer, por meio de norma com força de lei, a sua condição de serviço estratégico e de interesse geral como garante do abastecimento diário de todos os medicamentos e produtos de saúde a qualquer farmácia do território, independentemente da sua rentabilidade ou localização».

Além disso, a integração da distribuição e da farmácia no planeamento da saúde e «a sua incorporação de forma estável na gestão sanitária, assistencial e logística do Estado», em coordenação com a Aemps no controlo da escassez de medicamentos, participação em grupos de trabalho sobre reservas estratégicas, participação em fóruns de coordenação com as comunidades autónomas, etc.

Defende ainda um plano de viabilidade para as farmácias rurais e aquelas com menor volume de atividade, bem como o reconhecimento do papel de serviço público da distribuição farmacêutica nesse âmbito, e uma aliança entre a farmácia comunitária e os cuidados de saúde primários, promovendo de forma coordenada protocolos de colaboração com prioridade nas zonas rurais e com o objetivo de reforçar o acompanhamento de doentes crónicos, a adesão terapêutica e a prestação de cuidados de proximidade.

A Cofares reclama ainda um plano nacional contra a escassez de medicamentos, reforçando a capacidade logística, de armazenamento, rastreabilidade e antecipação da distribuição farmacêutica face a tensões no abastecimento e a medicamentos falsificados, com a possibilidade de incentivos fiscais às empresas de distribuição autorizadas que invistam nessas capacidades.

Outra das exigências é a integração da distribuição de toda a gama de produtos na estratégia nacional de autonomia estratégica, promovendo um programa nacional com o estatuto de política de segurança nacional, coordenado com a UE, que preveja reservas de medicamentos essenciais, críticos e estratégicos, vacinas e preparação para emergências sanitárias.

Além disso, solicita-se que se garanta que qualquer reforma do sistema de fixação de preços dos medicamentos não penalize quem tem a obrigação de manter as existências de todo o catálogo e de assegurar o seu abastecimento ao mercado. Para tal, as futuras reformas incluirão mecanismos que garantam a viabilidade de todos os agentes que participam na cadeia de valor do medicamento.

No que diz respeito à dispensa de medicamentos hospitalares, defende o seu reforço na farmácia comunitária mais próxima do doente e escolhida por este, contando, para tal, com o setor da distribuição como garante da rastreabilidade e da segurança dos medicamentos. Neste sentido, propõe-se regulamentar que a dispensa com entrega informada de medicamentos no domicílio do doente seja sempre efetuada por um farmacêutico a partir da farmácia, com o objetivo de garantir a conservação, a custódia e a rastreabilidade, impedindo a intervenção de terceiros alheios ao canal farmacêutico.

A Cofares procura também reforçar o papel da rede de farmácias comunitárias nas políticas de saúde pública de prevenção, proteção da saúde e uso racional dos medicamentos, tirando partido da sua capilaridade e proximidade em relação ao cidadão; bem como reforçar a presença das farmácias e da distribuição no espaço nacional de dados de saúde, enquanto fontes e destinatárias de informação no âmbito de um sistema de recolha e gestão de dados bidirecional e interoperável, baseado na colaboração público-privada.

Defende ainda a criação de um canal farmacêutico único para medicamentos de uso humano e veterinário, garantindo que a rastreabilidade, a custódia, o transporte e a dispensa de medicamentos de uso humano e veterinário sejam realizados exclusivamente através do canal farmacêutico.

Nas suas reivindicações, inclui um «quadro veterinário estável, mais simples e com separação de funções», de modo a que, em consenso com as comunidades, se assegure uma aplicação homogénea em todo o território da regulamentação relativa à prescrição e dispensa de medicamentos de uso veterinário, preservando a separação entre prescrição e dispensa e reforçando o papel do veterinário em conjunto com o farmacêutico, promovendo uma comunicação fluida que beneficie tanto o proprietário (tutora) como o animal de companhia.

Os últimos pontos exigem que seja permitido, «a título excecional e principalmente em zonas rurais, que as clínicas veterinárias e as explorações pecuárias possam dispor de um armário de medicamentos ou depósito de medicamentos, sempre ligados a uma farmácia e autorizados pela autoridade sanitária» das comunidades autónomas, e que seja garantida a rastreabilidade completa do medicamento de uso veterinário, desde a prescrição até à dispensa, promovendo o uso racional de antibióticos nos animais, com especial atenção às explorações pecuárias, em conformidade com o Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos.