O comércio a retalho é o setor que mais tem beneficiado do apoio aos estágios profissionais, de acordo com os dados avançados pelo Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ao ECO. Cerca de 11% das empresas apoiadas por estes programas pertencem a este setor, sendo que o presidente do referido organismo destacava recentemente, em entrevista ao ECO, que estes apoios têm tido um impacto muito positivo na empregabilidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

De acordo com um balanço feito no fim de outubro, desde 2014 os programas de estágios profissionais — que são financiados pelo IEFP e por fundos europeus — já abrangeram 198 mil pessoas e 72.396 mil entidades empregadoras, com um impacto particularmente expressivo na região Norte.

Ao ECO, o IEFP avança agora que entre os vários setores de atividade, os que mais recorreram a estes programas de estágios profissionais foram o comércio a retalho (com 8.140 empresas abrangidas, o equivalente a 11,05% do total) e as atividades jurídicas e de contabilidade (com 5.860 empresas abrangidas, representando 7,95% do total).

O instituto liderado por Domingos Lopes revela também ao ECO que, das 53.351 com estágios elegíveis para acesso ao Prémio Emprego — apoio financeiro para os empregadores que convertam os estágios em contratos de trabalho sem termo, 13.714 euros tiveram candidaturas aprovadas e executadas, entre 2 de junho de 2016 e 23 de setembro de 2024. “Este valor corresponde a 25,71% das empresas elegíveis“, destaca o IEFP.

Em entrevista recente ao ECO, o presidente do IEFP assinalava o impacto positivo e transformacional que os programas de estágios profissionais têm tido na empregabilidade. Em média, cerca de 70% dos participantes conseguem emprego (imediatamente ou até seis meses), o que é uma “taxa elevada”, afirmou Domingos Lopes.