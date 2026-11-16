A consultora EY reportou um volume de negócios em Portugal de 202,7 mil milhões de euros no exercício fiscal de 2026, o que representa um aumento de 9% em comparação com o ano passado. O grupo de consultoria, auditoria e revisão de contas liderado por Miguel Farinha ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia dos 200 milhões de euros de faturação.

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Deste montante, cerca de 48,6 milhões dizem respeito à sociedade de revisão de contas (EY SROC) e a maioria, 154 milhões de euros, advêm das outras empresas da rede EY Portugal, onde se inclui o negócio de auditoria e consultoria estratégica e financeira.

Os líderes da EY Portugal consideram que, com a implementação global de soluções de inteligência artificial (IA) agêntica em larga escala na área de Assurance, a empresa está “a concretizar uma transformação estrutural na forma como as auditorias são executadas”, segundo a mensagem publicada no relatório.

“Esta transformação inclui igualmente investimentos num modelo de execução de auditoria em que as equipas da EY são apoiadas por uma abordagem moderna, processos simplificados e uma plataforma tecnológica global única para os serviços de assurance [garantia de fiabilidade], reforçada por capacidades avançadas de IA”, referem Miguel Farinha, country managing partner, e Rui Martins, responsável pela área de Assurance.

O documento inclui ainda informação sobre o número de sócios, diretores executivos, gerentes e outros profissionais da EY a tempo inteiro, bem como horas faturadas em auditoria, que estão em linha com 2024-2025. No último ano fiscal, que compreende o período entre junho de 2025 e setembro de 2026, existiam 413 profissionais com estes cargos na auditoria, que totalizaram mais 658.800 horas.

A EY Portugal foi a terceira das Big Four a publicar a informação financeira anual, após as concorrentes Deloitte e PwC. Na Deloitte, o volume de negócios foi de 440,3 milhões de euros no ano fiscal de 2026, o que representa uma subida de 6% comparativamente a 2025, enquanto a PwC viu a faturação chegar quase a 230 milhões de euros no mesmo ano, que no seu caso terminado em junho, depois de um aumento homólogo de 8,8%. A KPMG, como só fecha o ano em setembro, deverá divulgar os resultados só no próximo ano.

Portugal cresce acima da rede global EY

A nível global, a rede internacional EY registou receitas de 57 mil milhões de dólares (cerca de 51 mil milhões de euros) no ano fiscal terminado a 30 de junho, perfazendo um acréscimo homólogo na ordem dos 5%, maior do que os 4% registado nos 12 meses anteriores, e colocando Portugal numa rota de crescimento ligeiramente superior ao do grupo.

Por sua vez, a EY Parthenon, que disponibiliza serviços de consultoria estratégica, foi o segmento que mais cresceu no grupo, com as receitas a avançarem 7,4% para 6,8 mil milhões de dólares (cerca de 6,1 mil milhões de euros) em todo o mundo. A auditoria, que é a maior área de negócio, foi a que cresceu mais lentamente, aumentando 3% para 18,9 mil milhões de dólares. A área fiscal cresceu 6% para 13,8 mil milhões de dólares (12,5 mil milhões de euros).

A EY informou ainda que a ajuda que tem prestado aos clientes na implementação da IA contribuiu para o negócio de consultoria. As receitas subiram 4,4% para 17,4 mil milhões de dólares (na ordem de 15,8 mil milhões de euros).