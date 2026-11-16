A 31.ª Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP) junta decisores políticos e empresariais, numa semana dedicada a criar consensos para travar as alterações climáticas. Empresas portuguesas – da energia à indústria, passando pela consultoria – estarão presentes no evento. Os objetivos destas entidades passam por absorver e partilhar conhecimento, ao mesmo tempo que se criam pontes com parceiros e decisores políticos.