COP é fórum e montra para as empresas portuguesaspremium
Empresas portuguesas, da indústria à energia, vão à COP para absorver e partilhar conhecimento, ao mesmo tempo que criam pontes com parceiros e decisores políticos.
A 31.ª Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP) junta decisores políticos e empresariais, numa semana dedicada a criar consensos para travar as alterações climáticas. Empresas portuguesas – da energia à indústria, passando pela consultoria – estarão presentes no evento. Os objetivos destas entidades passam por absorver e partilhar conhecimento, ao mesmo tempo que se criam pontes com parceiros e decisores políticos.
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