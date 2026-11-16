A 31.ª Cimeira das Nações Unidas para o Clima, conhecida como COP31, arranca agora a segunda semana, já com um texto base em mãos, para ser discutido pelas Partes até ao final do evento e conseguir-se chegar a um novo acordo. Esta primeira versão avança explicitamente com a ideia de eliminar os combustíveis fósseis, que tem ficado pelo caminho, adotando formulações mais suaves.

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Ao mesmo tempo, o texto base dá alguns passos na eletrificação e no financiamento da adaptação, dois outros grandes temas do evento, embora este primeiro tema levante dúvidas sobre se será um verdadeiro avanço ou uma distração. Fique a par daquilo que foi discutido na primeira semana e como entram os negociadores nesta segunda fase.

“Tivemos um começo forte nos primeiros cinco dias“, afirmou o presidente da COP31, Murat Kurum, no final da primeira semana de negociações, para depois rematar: “Agora queremos coroar esses esforços com vitórias duradouras que sirvam o futuro da humanidade“.

Ao longo da primeira semana, especialistas iniciaram as negociações a um nível mais técnico. Já quinta e sexta-feira foram dias de Cimeira de Líderes, nos quais os mais altos representantes das várias Partes se reúnem para dar um impulso político, antes dos ministros com as pastas do Clima, chegarem para tomarem as rédeas do texto final.

Foi na Cimeira de Líderes que o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, aproveitou para apelar a que esta fosse uma “COP da implementação”. Ursula von den Leyen esteve presente em representação da União Europeia. Fizeram-se notar algumas ausências sonantes: não estiveram presentes os mais altos representantes de países como Alemanha, França, Espanha, Itália, Canadá e Japão. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também não visitou Antália por estes dias.

“Tivemos um começo forte nos primeiros cinco dias. (…) Agora queremos coroar esses esforços com vitórias duradouras que sirvam o futuro da humanidade. Murat Kurum Presidente da COP31

Numa nota enviada pela presidência esta segunda-feira, com o balanço da primeira semana, Chris Bowen, o presidente australiano da COP31 — a presidência é dividida entre Austrália e Turquia –, e que é responsável pelas negociações, salientou que o processo decorreu de acordo com o planeado e que “várias ideias estão em cima da mesa”. Na sexta-feira, parte delas foi vertida num documento que reunia as principais “reflexões” das Partes, as quais alimentam agora o texto preliminar de acordo que será discutido ao longo desta semana, o chamado “projeto de decisão”, que foi conhecido esta segunda-feira.

“A minha primeira leitura é de alguma expectativa positiva, mas com muita prudência“, pois o texto ainda será negociado pelas partes, indica Jorge Cristino, partner da consultora Get2C, que tem vindo a acompanhar as negociações nos últimos 15 anos. A rede de associações ambientalistas CAN, da qual a portuguesa Zero faz parte, considera apenas que o projeto de decisão “tem um papel importante em enviar sinais políticos”.

Por seu lado, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, frisa que “é apenas um princípio, muito no princípio, em que nem tudo está perdido do ponto de vista da ambição“. De acordo com o responsável da associação ambientalista, esta é uma das conferências onde este primeiro texto ficou pronto mais cedo, e pode tanto acabar melhorado como pior.

Fósseis e eletrificação entre os principais pontos de batalha

No balanço que fez da primeira semana, a presidência aponta a eletrificação como uma “prioridade bandeira” e assinala que as iniciativas neste âmbito têm colhido um apoio significativo. A Câmara de Comércio Internacional, que representa 45 milhões de empresas apoia a 35-by-35 Global Electrification Pledge. Esta iniciativa, avançada pela presidência da COP, define o objetivo de aumentar a fatia de eletricidade no consumo final de energia para 35% até 2035.

No projeto de decisão recém-lançado, lê-se que este esforço para eletrificar justifica-se pelos “benefícios significativos” de reduzir as emissões por esta via, “em particular quando combinada com o esforço de triplicar a capacidade renovável e de duplicar a taxa média anual de melhoria na eficiência energética até 2030”. Contudo, em sentido contrário, as Partes “assinalam que a eletrificação pode permitir benefícios independentemente do mix de eletricidade”, considerando que a eletricidade com base fóssil pode entrar para esta contabilização.

De acordo com a associação ambientalista Zero, que também acompanha de perto as negociações, a eletrificação “está a funcionar mais como uma distração” do que com um propósito real, numa altura em que o que se impõe é avançar no o compromisso assumido no Dubai de abandonar os combustíveis fósseis.

“Os combustíveis fósseis têm de seguir o mesmo caminho que os dinossauros, mas isso não vai acontecer por si só”, alertou António Guterres, num discurso que marcou a primeira semana, no qual apontou o dedo à indústria fóssil: “Os dinossauros não tinham um lobby, os combustíveis fósseis têm.”

O tema dos combustíveis fósseis tem agora, no projeto de decisão, um ponto de partida que Jorge Cristino destaca pela positiva: a respetiva eliminação é abordada de forma “explícita”. No documento, a decisão “apela a uma ação acelerada para eliminar os combustíveis fósseis”, “através da transição imediata” nos sistemas energéticos. Apesar de

Em paralelo, o texto preliminar “enfatiza” a importância de abandonar os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que são aqueles que não existem apenas para colmatar situações de pobreza ou transição justa.

Contudo, “transição imediata” não significa eliminar imediatamente todos os combustíveis fósseis, sublinha Cristino, para depois concluir: “Continua a faltar transformar essa orientação num percurso concreto”, com calendário e acompanhamento. A Zero acompanha esta visão, considerando que há de facto um avanço na formulação política face ao que foi conseguido desde que o assunto ganhou tração, na COP29, quando houve pela primeira vez o compromisso de abandonar gradualmente os combustíveis fósseis. Contudo, salienta, continua a sair frustrada a expectativa que já havia na COP30 de se acordar um roteiro para esse fim.

Será que vai ficar exatamente como está no projeto? Não. É apropriado que o projeto inclua uma discussão sobre os combustíveis fósseis? Sem dúvida. Chris Bowen Presidente da COP31 responsável pelas negociações

Além disso, há uma ausência sonante da nota de balanço entregue esta segunda pela presidência, na qual não existe qualquer menção aos combustíveis fósseis. O presidente encarregue das negociações, Bowen, antevê que a formulação usada no projeto de decisão em relação aos combustíveis fósseis irá “suscitar fortes reações”, cita a Reuters. Contudo, relativiza: “Será que vai ficar exatamente como está no projeto? Não. É apropriado que o projeto inclua uma discussão sobre os combustíveis fósseis? Sem dúvida“.

No dossier da adaptação, outro dos que tem estado no centro da mesa de negociações, o projeto de decisão traz também um pequeno progresso. Na última COP, determinou-se o financiamento para a adaptação triplicasse até 2035. Contudo, não ficou definido o ano de base. A leitura mais comum, indicava a Get2C, é que 120 mil milhões de dólares por ano deverão ser dedicados a este fim, o triplo dos 40 mil milhões de euros definidos como meta, na COP de Glasgow, para 2025.

O mais recente projeto de decisão vem confirmar isso mesmo, indicando que “o triplicar das finanças para a adaptação deve atingir pelo menos 120 mil milhões de dólares ao ano”. Insta ainda os países desenvolvidos a aumentar a quantia que dirigem, coletivamente, para o financiamento da adaptação e que avancem um plano (roadmap) para o desenvolvimento destes recursos.

“São propostas positivas, mas ainda não representam financiamento assegurado“, alerta Cristino. Além disso, há ainda um hiato grande face às necessidades: o Adaptation Gap Report 2026 estima que sejam precisos cerca de 305 mil milhões de dólares anuais para a adaptação nos países em desenvolvimento, em 2035.

“Vamos trabalhar arduamente para traduzir os assuntos que estão em consideração pelas Partes em decisões comuns” e que “façam diferença na vida das pessoas”, prometeu Kurum na nota lançada esta segunda-feira, reconhecendo, contudo, que “temas importantes ainda não estão resolvidos”.

Uma miríade de iniciativas e compromissos

Em relação ao acordo final da COP o estado da arte é o acima descrito, mas não é a única coisa a passar-se na cimeira do clima. A presidência lançou um conjunto de iniciativas, a mais recente relacionada com inteligência artificial: a Antalya Artificial Intelligence Pledge é um quadro voluntário ao qual os países podem aderir, no sentido de assumirem compromissos em relação à forma como irão integrar a IA na solução para as alterações climáticas, ao mesmo tempo que garantem que as infraestruturas são alimentadas e desenvolvidas de forma sustentável.

Outras iniciativas incluem a Ponte para a Implementação Climática (“BRIDGE”), que se apresenta como uma ferramenta para reforçar a articulação entre as prioridades climáticas definidas nacionalmente, as oportunidades de investimento e os parceiros de financiamento. É na mesma lógica que foi criada a Sustainable Urban Resilience Financing Facility, que pretende fazer a ponte entre redes de cidades e entidades como o Banco Mundial, facilitando a transição ao nível local.

No balanço semanal, a presidência faz ainda referência a vários compromissos financeiros que foram assumidos durante o evento: