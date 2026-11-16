O CTTexpress vai reforçar a operação em toda a Península Ibérica com mais 300 trabalhadores e cerca de 800 rotas adicionais de distribuição, para responder ao pico de encomendas do comércio eletrónico nesta época marcada por uma maior pressão para o setor logístico.

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“Este reforço é planeado com o apoio de modelos preditivos e ferramentas de otimização que permitem antecipar necessidades, ajustar recursos em tempo real e garantir uma operação mais eficiente nos períodos de maior atividade”, explica a empresa em comunicado, explicando ainda que está a realizar uma otimização logística da atividade.

A empresa está a fazer um “investimento em tecnologia e Inteligência Artificial (IA) para ajudar à eficiência operacional e apoiar a operação nesta peak season” para “antecipar picos de procura, reduzir tempos de espera, reforçar a qualidade e garantir entregas mais rápidas e eficientes”, segundo explica em comunicado.

“Num contexto em que o comércio eletrónico continua a crescer a CTTexpress tem vindo a reforçar a utilização de inteligência artificial, machine learning e modelos avançados de análise de dados para melhorar o planeamento da operação“, acrescenta a empresa, acrescentando que “estas ferramentas permitem prever com maior precisão a evolução dos volumes, identificar antecipadamente potenciais constrangimentos e ajustar a capacidade operacional em função da procura, que tipicamente aumenta nesta altura do ano”.

Num período marcado por um grande volume de encomendas, a empresa de correios refere que, para dar mais flexibilidade aos consumidores nesta peak season, “a CTTexpress disponibiliza uma das maiores redes de entrega fora de casa (Out-of-Home) da Península Ibérica, com mais de 20 mil pontos de recolha, entre cacifos Locky, lojas próprias e lojas parceiras, permitindo que cada cliente escolha onde e quando receber as suas encomendas”.