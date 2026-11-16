A Deutsche Telekom e a T-Systems, um dos principais hyperscalers europeus de cloud, estão a dar resposta à crescente procura de IA empresarial no ecossistema corporativo e no setor público, através do aumento da capacidade de computação para a inteligência artificial na Industrial AI Cloud, a fábrica de IA em Munique.

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Desta forma, aos sistemas NVIDIA Blackwell B200 juntar-se-ão agora novas GPUs da última geração NVIDIA Blackwell Ultra (B300). Estes números duplicam o número de chips desta classe na Deutsche Telekom. Graças ao seu maior desempenho, a capacidade de cálculo aumentará ainda mais de forma significativa. Além disso, a «AI Factory» continuará também a utilizar as GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

A Deutsche Telekom e a T-Systems indicaram que respondem assim às necessidades corporativas de infraestrutura de IA de alto desempenho, investindo quase mais 250 milhões na preparação tecnológica da Alemanha e da Europa para o futuro. A expansão aumentará a capacidade da «AI Factory» para 20 megawatts. Por seu lado, os sistemas adicionais NVIDIA Blackwell-Ultra B300 proporcionarão mais potência de cálculo para aplicações de IA exigentes, desde o treino e o funcionamento de grandes modelos de IA até tarefas complexas de raciocínio e simulações.

Esta capacidade irá também beneficiar a IA física, uma vez que permitirá às empresas simular ambientes virtuais e, por exemplo, verificar como os robôs, os produtos ou as instalações de produção respondem em condições realistas. Isto contribui para alcançar, em apenas algumas horas, o que atualmente demora semanas ou meses. Além disso, as empresas também podem treinar os seus próprios modelos de IA na AI Factory.

Com esta expansão, a Deutsche Telekom confirma os seus avanços na criação de valor através da utilização da IA, na transformação de ideias em inovação e crescimento e na confirmação de que a Europa está a reforçar as suas capacidades tecnológicas. Em colaboração com parceiros da indústria, do meio académico e do setor público, a empresa e a sua filial T-Systems estão a criar um ecossistema europeu de IA. «O mundo deve levar a Europa a sério. Uma IA potente surge da interação entre a capacidade de computação, os espaços de dados seguros, a conectividade de alto desempenho e um ambiente soberano e seguro. O objetivo não é apenas desenvolver a IA, mas implementá-la como um modelo de negócio escalável, que traga melhorias quantificáveis na eficiência, novos produtos e a criação de valor adicional na Alemanha e na Europa», afirmou Tim Höttges, diretor executivo da Telekom.

«A expansão anunciada pela nossa empresa-mãe na Alemanha terá também repercussões em Espanha, permitindo às empresas reforçar as suas capacidades tecnológicas na nuvem e na IA soberana, e proporcionando maior desempenho e autonomia em todos os setores regulados. Com este investimento, não só nos posicionamos na vanguarda da inovação, como mantemos o nosso compromisso com a construção de uma arquitetura própria que garanta a soberania digital na Europa», acrescentou Osmar Polo, CEO da T-Systems.

EXPANSÃO

A Industrial AI Cloud do Tucherpark, em Munique, entrou em funcionamento em fevereiro de 2026. Aí, empresas, startups, organismos de investigação e o setor público podem desenvolver, treinar e implementar aplicações de IA num ambiente de produção. Só com a ampliação inicial, a capacidade de computação de IA disponível na Alemanha aumentou 50% e, apenas sete meses depois, toda a capacidade disponível já se tinha esgotado. Por isso, a Deutsche Telekom começou a planear novas fases de ampliação em maio.

«Desta forma, a empresa cumpriu o que tinha anunciado em fevereiro. A primeira fase de expansão atingiu a sua capacidade máxima, empresas industriais como a Siemens e a Daimler Truck já estão a utilizar a infraestrutura e uma sólida carteira de projetos aponta para um aumento da procura. A expansão é, portanto, o próximo passo para que a capacidade de computação de IA na Alemanha passe dos projetos-piloto para uma ampla implantação industrial», salienta Ferri Abolhassan, membro do Conselho de Administração da Deutsche Telekom e diretor-geral da T-Systems.

A proposta da Deutsche Telekom e da T-Systems permite que as empresas tenham acesso a uma infraestrutura de IA de alto desempenho que cumpre os requisitos europeus em matéria de proteção de dados, segurança e controlo de dados. A crescente procura por esta capacidade revela também a rapidez com que a IA está a passar da investigação e dos projetos-piloto para aplicações empresariais reais. Empresas e institutos como a Currenta, a Siemens, a Synopsis, a Agile Robots, a Wandelbots, a PhysicsX, a Noxtua, a EDAG e a Soofi já utilizam a infraestrutura para IA industrial, robótica, simulações, modelos linguísticos — como o modelo aberto Nemotron da NVIDIA e o modelo linguístico alemão Soofi — e outras aplicações que exigem uma utilização intensiva de dados.

A sua utilização está a proporcionar benefícios tangíveis aos clientes. As empresas podem simular processos de produção, desenvolver robótica e gémeos digitais, treinar modelos linguísticos e implementar aplicações de IA de forma segura. Um exemplo é o Soofi, um modelo linguístico desenvolvido na Alemanha que está a ser treinado nesta infraestrutura de IA, o que demonstra que esta fábrica não só apoia a criação de valor industrial, como também a soberania tecnológica na Europa. Por este motivo, a Deutsche Telekom está a avaliar, juntamente com os seus parceiros, como alargar o seu compromisso para continuar a investir nesta tecnologia.

Os novos chips foram concebidos para aplicações de IA que requerem grande potência de cálculo. Centram-se no treino e na inferência de grandes modelos de IA, no raciocínio de IA e em aplicações baseadas em agentes. Assim, esta capacidade adicional alarga as opções das empresas para levar a IA dos projetos-piloto para a fase de produção. As aplicações industriais necessitam de recursos informáticos potentes para, entre outras coisas, treinar modelos de IA e implementar IA baseada em agentes. Dependendo da aplicação, os gémeos digitais, as simulações e a robótica também utilizam outros tipos de GPU e software, como o NVIDIA CUDA X e a biblioteca Omniverse.

A IA de alto desempenho requer uma capacidade de computação significativa. Isto torna ainda mais importante o funcionamento eficiente da infraestrutura necessária. A Industrial AI Cloud de Munique atinge um valor de PUE (eficiência no uso de energia) de 1,2. A métrica PUE indica quanta energia adicional um centro de dados necessita para além da própria TI — por exemplo, para refrigeração e fornecimento de eletricidade. Quanto mais próximo de 1,0 estiver, menor será o consumo adicional.

Tendo em conta a refrigeração e o resto da infraestrutura, a «fábrica de IA» consome menos de 1,2 quilowatts-hora de eletricidade por cada quilowatt-hora consumido pelos sistemas informáticos. O calor residual resultante será também aproveitado no futuro para fornecer aquecimento a todo o bairro de Tucherpark.