“É muito fácil protestar, é muito fácil fazer uma manifestação, mas o que é difícil é resolver os problemas“. Luís Montenegro deixou esta segunda-feira, em Vila Nova de Gaia, um recado aos movimentos de contestação, nomeadamente à Acampada pela Habitação, considerando que as manifestações na rua podem, por vezes, transmitir uma imagem errada do país. O primeiro-ministro garantiu que a pobreza, os baixos salários, a crise da habitação e o custo de vida só se combatem com criação de riqueza.

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Na sua intervenção durante a cerimónia que assinalou o arranque do futuro VGP Park de Vila Nova de Gaia e da unidade industrial da Thyssenkrupp Nucera, o primeiro-ministro alertou que os protestos não resolvem os problemas que lhes dão origem e podem desviar a atenção da imagem de um país que procura afirmar-se como destino de investimento.

“Às vezes podemos dar uma ideia errada do país que somos e do país que estamos a construir“, avisou Luís Montenegro, rejeitando a ideia de que Portugal precise de uma revolução. “O país que nós defendemos não precisa de uma revolução. O país que nós defendemos não precisa da anarquia, nem do caos. O país que nós defendemos precisa de serenidade, inteligência e ambição”, assinalou, apontando a criação de riqueza como resposta à pobreza, aos baixos salários e ao custo de vida.

A intervenção do primeiro-ministro serviu também para defender a aposta do Governo na atração de investimento, na redução da carga fiscal e na aceleração dos licenciamentos. Para Montenegro, criar condições para as empresas investirem, crescerem e contratarem é essencial para gerar mais emprego, melhorar os salários e aumentar a capacidade de resposta aos problemas sociais.

O primeiro-ministro deixou, contudo, uma ressalva quanto à rapidez dos processos administrativos: simplificar não significa aprovar tudo. “Decidir rápido não quer dizer que sim a tudo”, frisou, numa crítica ao que descreveu como anos em que se aprovavam projetos sem critério e que acabavam por ficar apenas no papel.

Na defesa da estratégia fiscal, o governante sustentou que a redução dos impostos sobre as empresas deve servir para estimular o investimento em tecnologia, inovação e investigação, mas também para permitir aumentos salariais: “Nós não queremos que as empresas paguem menos impostos para enriquecer mais os seus acionistas, os seus proprietários.”

Montenegro associou ainda a transição energética à competitividade da economia, defendendo que o reforço das energias renováveis reduz a dependência externa e aumenta a autonomia económica de Portugal e da Europa.

É muito fácil protestar, é muito fácil fazer uma manifestação, mas o que é difícil é resolver os problemas. Luís Montenegro Primeiro-ministro

Oposição reclama medidas para “agradar a tudo e todos ao mesmo tempo”

O chefe do Executivo criticou ainda quem anda “a reclamar medidas para tudo e para todos e a querer agradar a tudo e a todos ao mesmo tempo”, numa alusão ao Chega e PS que vão defender a isenção de IVA no cabaz alimentar. “Não podemos, nem devemos, porque a estabilidade financeira é ela própria um instrumento para termos mais meios disponíveis para os serviços públicos, para as políticas sociais e também para o investimento”, sustentou. A criação de riqueza, advogou, é o caminho para combater a pobreza, melhorar os salários e responder ao custo de vida.

“Toda a pobreza, seja a pobreza financeira, económica, ambiental, energética ou habitacional, só se resolve com a criação de riqueza”, salientou o chefe do Governo.

O investimento em Gaia foi apresentado como um exemplo da capacidade de atração de capital internacional. O primeiro-ministro apontou a estabilidade económica, financeira, social e política, a localização geográfica, a disponibilidade de energias renováveis e a forte presença industrial na região como fatores determinantes para captar projetos desta dimensão.

A ambição, disse, passa também por criar emprego qualificado e fixar jovens, aproveitando o investimento feito na sua formação. Para isso, defendeu uma maior articulação entre a administração central, as autarquias e os serviços desconcentrados do Estado, sobretudo nos processos de licenciamento.

Numa intervenção marcada pela defesa da política económica e fiscal do Executivo, Montenegro contrapôs a facilidade de reivindicar à dificuldade de executar e resolver problemas. “É preciso ter muita capacidade para ouvir, mas muito mais capacidade para decidir. Muito mais capacidade para fazer”, afirmou.

O primeiro-ministro deixou, contudo, uma ressalva quanto à rapidez dos processos administrativos: simplificar não significa aprovar tudo. “Decidir rápido não quer dizer sim a tudo”, afirmou, numa crítica ao que descreveu como anos em que se aprovavam projetos sem critério e que acabavam por ficar apenas no papel.

“Nós não queremos mostrar imagens. Nós queremos vir cá e ver os pavilhões. Nós queremos vir cá e ver a operação”, afirmou. Montenegro contou que, numa reunião com o presidente da Câmara de Gaia, lhe foram apresentados vários projetos com primeiras pedras previstas para os próximos tempos. Mas deixou claro que prefere acompanhar a sua concretização: “Eu cá virei, mas eu gosto de vir à última pedra.”

Montenegro associou ainda a transição energética à competitividade da economia, defendendo que o reforço das energias renováveis reduz a dependência externa e aumenta a autonomia económica de Portugal e da Europa.