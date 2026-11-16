O emprego público diminuiu no terceiro trimestre deste ano, interrompendo a trajetória de crescimento registada no primeiro semestre. No final de setembro, as administrações públicas empregavam 764.805 trabalhadores, menos 3.624 do que no final de junho, uma quebra de 0,5%, de acordo com a síntese estatística divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). Apesar da redução trimestral, o emprego público mantém-se acima do nível de há um ano. Em termos homólogos, o número de postos de trabalho aumentou 0,7%, ou 5.403 trabalhadores.

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A redução trimestral ocorreu quase na íntegra na administração central, que perdeu 3.600 postos de trabalho no trimestre, para 568.261. A principal razão está na quebra de 3.103 trabalhadores nas carreiras de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário. A DGAEP explica que a descida resulta “ainda da cessação de contratos a termo de docentes”. O efeito das contratações associadas ao arranque do ano letivo, por seu lado, só deverá ser captado nas estatísticas dos trimestres seguintes.

Além dos professores do pré-escolar, básico e secundário, houve menos 1.408 docentes do ensino superior politécnico. Neste caso, a descida não traduz exclusivamente saídas: está também relacionada com a conversão dos institutos politécnicos de Leiria e do Porto em universidades. Essa alteração implicou a passagem de docentes da carreira do ensino politécnico para a do ensino universitário, que aumentou em 1.169 postos de trabalho face ao mesmo período do ano anterior.

A administração central registou ainda uma diminuição de 540 agentes da PSP no trimestre, atribuída sobretudo a aposentações e outras saídas. Já a administração local manteve praticamente o mesmo número de trabalhadores, com mais cinco postos de trabalho entre junho e setembro, enquanto os fundos da Segurança Social perderam 20.

Apesar da redução trimestral, o emprego público mantém-se acima do nível de há um ano. Em termos homólogos, o número de postos de trabalho aumentou 0,7%, ou 5.403 trabalhadores. Desde o final de 2011, início da série estatística, o Estado ganhou 37.104 postos de trabalho, um crescimento de 5,1%.

O aumento homólogo foi sustentado pela administração central, que ganhou 3.305 trabalhadores, e pela administração local, com mais 2.277. Nos municípios, o reforço incidiu sobretudo nos técnicos superiores, com mais 1.581 postos de trabalho.

Na administração central, a evolução positiva face ao terceiro trimestre de 2025 foi impulsionada sobretudo pelas áreas da saúde, educação, ciência e inovação e defesa nacional. Na saúde, houve mais 888 enfermeiros e mais 881 médicos. Na defesa, o aumento de 773 postos deveu-se sobretudo ao reforço de praças das Forças Armadas.

Considerando as carreiras mais representativas, os técnicos superiores registaram o maior aumento homólogo em termos absolutos: mais 2.437 trabalhadores, ou 2,8%. Seguiram-se o pessoal docente, com mais 1.499 trabalhadores, os profissionais de saúde não médicos, com mais 1.391, e os médicos, com mais 882.

No sentido inverso, os assistentes técnicos diminuíram em 1.069 trabalhadores e os assistentes operacionais em 976. O pessoal de justiça teve a maior quebra percentual, de 4,8%, equivalente a menos 524 trabalhadores, que a DGAEP associa principalmente a saídas por reforma ou aposentação.

No final de setembro, a maior carreira da administração pública era a de assistente operacional, com 170.932 trabalhadores, seguida pelos educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário, com 139.929. Estes professores representavam 18,3% de todo o emprego público.

O retrato do terceiro trimestre não impede que o saldo acumulado do ano continue positivo. Entre janeiro e setembro, entraram nas administrações públicas 108.823 trabalhadores, incluindo novos recrutamentos e movimentos de mobilidade, enquanto saíram 106.613. O saldo líquido foi, assim, positivo em 2.210 postos de trabalho.

A administração central apresentou um saldo positivo de 555 trabalhadores, embora as saídas definitivas tenham superado os novos recrutamentos. O resultado foi compensado por movimentos de mobilidade e outras situações. Na administração local, o saldo positivo chegou a 1.879 postos, concentrado sobretudo nos municípios.

Nos primeiros nove meses do ano, foram registadas 12.586 saídas por reforma ou aposentação. A larga maioria ocorreu na administração central, com 9.254, seguindo-se a administração local, com 2.439.

Salário base médio aproxima-se dos 2.000 euros

Os dados remuneratórios mais recentes, que a DGAEP apura para julho, mostram uma subida da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo nas administrações públicas para 1.974,2 euros. O valor corresponde a um aumento de 0,4% face a abril e de 5,3% em comparação com julho de 2025.

O ganho médio mensal, indicador que, além do salário base, inclui subsídio de refeição, prémios, suplementos regulares e pagamentos por trabalho suplementar ou extraordinário, atingiu 2.371,1 euros. Cresceu 1,3% face ao trimestre anterior e 5,2% em termos homólogos.

Segundo a DGAEP, esta evolução resulta da atualização da retribuição mínima mensal garantida para 920 euros, do aumento da base remuneratória da Administração Pública para 934,99 euros, da atualização dos níveis da tabela remuneratória única e das medidas de valorização de várias carreiras. A composição do emprego, com entradas e saídas de trabalhadores em diferentes níveis salariais, também influencia as médias.

A remuneração base representava 83,3% do ganho médio mensal no conjunto da administração pública em julho. No pessoal docente, esse peso era mais elevado (94,9%), sinal de que os suplementos têm uma expressão mais reduzida no rendimento médio desta carreira.

A administração central, onde trabalha quase três quartos dos funcionários públicos, registava a remuneração base média mais elevada: 2.137 euros mensais. O ganho médio ascendia a 2.571,3 euros. Na administração local, onde predominam os assistentes operacionais, técnicos e técnicos superiores, a remuneração base média era de 1.373,8 euros e o ganho médio de 1.640,1 euros.

(Notícia atualizada às 18h48)