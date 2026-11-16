A informação é divulgada pelo próprio CGI, que revelou esta segunda-feira o extrato da ata relativo à escolha do presidente e do vogal não financeiro do Conselho de Administração da RTP.

Dois dos seis membros do Conselho Geral Independente da RTP votaram contra a recondução de Nicolau Santos e Hugo Figueiredo, defendendo a candidatura de Francisco Teixeira e Gustavo Santos Lima. Um dos votos vencidos considera que a atual administração não reúne condições para permanecer mais um mandato. A fundamentação da decisão revela também que a dupla vencedora não teve a melhor classificação na avaliação do projeto estratégico nem na apresentação perante o próprio CGI.

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A informação é divulgada pelo próprio CGI, 10 dias após o anúncio da decisão. O órgão revelou esta segunda-feira o extrato da ata relativo à escolha do presidente e do vogal não financeiro do Conselho de Administração da RTP. “A divulgação surge num contexto de contestação à transparência do processo. A 10 de novembro, a Iniciativa Liberal tinha pedido acesso aos documentos que sustentaram a escolha, incluindo os critérios de avaliação, os relatórios da empresa de recrutamento e as atas das reuniões do CGI”, aponta o comunicado.

Um dos membros que votou contra, Gonçalo Almeida Ribeiro, considera que a candidatura vencedora, apesar de integrar profissionais experientes e competentes, não reúne condições para prolongar por mais um triénio a sua permanência no Conselho de Administração da RTP. Aponta razões subjetivas, que identifica como a ausência de uma “motivação estratégica discernível”, e objetivas, nomeadamente a falta de uma “atmosfera político-mediática pacífica”.

O conselheiro defendeu, em alternativa, a candidatura de Francisco Teixeira e Gustavo Santos Lima, que, na sua avaliação, revelou “qualidades de liderança, dedicação, preparação, criatividade e motivação” para responder aos desafios da próxima administração.

Também Vítor Caldeira votou contra a escolha de Nicolau Santos e Hugo Figueiredo, considerando que as candidaturas apresentadas revelaram, no conjunto, falta de ambição na concretização dos eixos fundamentais das Linhas de Orientação Estratégica da RTP. Embora reconheça o alinhamento dos projetos das duas duplas mais bem classificadas com essas orientações, distinguiu-as pelo grau de ambição, pela capacidade de transformação digital e pela apresentação de uma visão de serviço público assente em objetivos e meios realistas. Classificou Francisco Teixeira e Gustavo Santos Lima em primeiro lugar e Nicolau Santos e Hugo Figueiredo em segundo.

Apreciação comparativa global, resumida pelo CGI:

“Nicolau Santos e Hugo Figueiredo (3,54) . Obtiveram a melhor classificação global. A maioria considerou que os compromissos em matéria de conteúdos, cultura e acesso digital eram suficientemente concretos para permitirem um acompanhamento do CGI. A distribuição de responsabilidades mostrada na audição deu consistência à proposta, apesar das incertezas de financiamento e de execução já referidas.

. Obtiveram a melhor classificação global. A maioria considerou que os compromissos em matéria de conteúdos, cultura e acesso digital eram suficientemente concretos para permitirem um acompanhamento do CGI. A distribuição de responsabilidades mostrada na audição deu consistência à proposta, apesar das incertezas de financiamento e de execução já referidas. Francisco Teixeira e Gustavo dos Santos Lima (3,15) . Obtiveram a melhor apreciação agregada na audição estruturada. A dupla demonstrou experiência de gestão, domínio das plataformas digitais e capacidade de explicar a mudança que propunha. Nos currículos apresentados, a experiência de gestão surge mais documentada do que o exercício de funções de administração num operador de serviço público de média. Para a maioria, o projeto estratégico formulou apenas em termos genéricos as opções sobre conteúdos e serviços de programas e não indicou quais as prioridades a manter se o reforço do financiamento não se verificasse. Os demais membros do CGI valorizaram, em particular, a ambição de transformação e o modo como a dupla a defendeu.

. Obtiveram a melhor apreciação agregada na audição estruturada. A dupla demonstrou experiência de gestão, domínio das plataformas digitais e capacidade de explicar a mudança que propunha. Nos currículos apresentados, a experiência de gestão surge mais documentada do que o exercício de funções de administração num operador de serviço público de média. Para a maioria, o projeto estratégico formulou apenas em termos genéricos as opções sobre conteúdos e serviços de programas e não indicou quais as prioridades a manter se o reforço do financiamento não se verificasse. Os demais membros do CGI valorizaram, em particular, a ambição de transformação e o modo como a dupla a defendeu. Pedro Mota Carmo e Paulo Campos Costa (3,14). Apresentaram o projeto estratégico mais bem classificado: as prioridades estavam calendarizadas, com compromissos, indicadores e responsáveis identificados. Foi reconhecida a experiência de gestão no audiovisual e na comunicação. Na audição estruturada, a explicação de como repartiriam os pelouros e executariam conjuntamente as medidas foi menos convincente do que o projeto estratégico apresentado por escrito.

Apresentaram o projeto estratégico mais bem classificado: as prioridades estavam calendarizadas, com compromissos, indicadores e responsáveis identificados. Foi reconhecida a experiência de gestão no audiovisual e na comunicação. Na audição estruturada, a explicação de como repartiriam os pelouros e executariam conjuntamente as medidas foi menos convincente do que o projeto estratégico apresentado por escrito. Luís Castro e Luísa Ribeiro (2,13). A experiência editorial e o conhecimento interno da RTP complementavam o percurso de gestão e controlo financeiro. A proposta de reforçar o planeamento e o controlo de gestão foi valorizada. No âmbito do projeto estratégico, a multiplicidade de prioridades e a remissão de escolhas para diagnósticos posteriores dificultaram, porém, a identificação das primeiras decisões a tomar. A audição estruturada também não esclareceu inteiramente a futura repartição de responsabilidades entre os candidatos.”

Os relatórios da Boyden, relativos à fase de recrutamento, não integram o extrato divulgado, e continuam em segredo. “As suas avaliações constituíram apenas elementos de apoio à decisão, sem carácter vinculativo, voto ou ponderação própria. A audição estruturada que foi considerada para a classificação foi a conduzida pelo CGI”, acrescenta o órgão presidido por Ana Margarida Carvalho.

A escolha da dupla não equivale à sua investidura, recorda o CGI. Seguir-se-á a indigitação pelo CGI, a audição dos membros indigitados na Assembleia da República e depois a tomada de posse em assembleia-geral da RTP.