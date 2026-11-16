O grupo espanhol Invelon Technologies adquiriu a maioria do capital da empresa portuguesa ByAR, especializada em museografia digital. A tecnológica espanhola comprou uma participação de 51% na concorrente do Porto e entrou no mercado português, no âmbito do seu plano de expansão europeia 2024-2027.

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O negócio, cujo valor não foi divulgado, abre à ByAR os mercados onde a Invelon já está presente: Espanha, França, Itália e México. Na sequência desta aquisição, a empresa passa a chamar-se byAR Part of Invelon, mas mantém a sede em Portugal e a equipa de 12 trabalhadores. O fundador e CEO, Pedro Pereira, torna-se sócio da nova casa-mãe e assume a direção-geral do grupo de Lérida no país.

O objetivo dos recém-proprietários da ByAR é atingir 2,2 milhões de euros de faturação em Portugal até ao final do próximo ano. Além da cultura e do turismo, a empresa quer crescer no mercado corporate (empresarial), levando para showrooms, centros de visitantes e espaços de empresa a experiência de criar zonas que contam histórias.

Fundada em 2015, a ByAR assina projetos de museografia digital de norte a sul. Por exemplo, no Museu do Côa, foi responsável por incluir uma camada digital de conteúdos à exposição permanente para permitir uma nova interpretação das gravuras rupestres. Nos Banhos Islâmicos de Loulé, conseguiu que o visitante pudesse visualizar recriações do sítio arqueológico. No Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, criou o Fishanário, e em Matosinhos desenvolveu a Nuri Sardine Tour, a visita à fábrica de conservas Pinhais.

“Durante dez anos mostrámos em Portugal que a tecnologia pode fazer as pessoas quererem voltar a um museu — e ficar mais tempo. Com a Invelon ganhamos a escala para levar esse trabalho a outros países e para concorrer a projetos que até aqui estavam fora do nosso alcance”, afirma Pedro Pereira, fundador e CEO da byAR, fazendo ainda referência ao trabalho desenvolvido na exposição “Arte Sem Limites”, que passou pelo Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, e pelo Museo Arqueológico Nacional, em Madrid.

Para Joan Folguera, fundador e CEO da Invelon Technologies, “Portugal tem um património extraordinário e museus que estão a reinventar a forma como recebem o público”. “A ByAR conhece este terreno como ninguém e traz-nos uma carteira de projetos de referência que seria impossível construir de raiz. É a porta de entrada certa para o grupo no país”, refere o gestor sobre a participada, cujas experiências foram vistas por mais de um milhão de visitantes.

"A ByAR mantém a sua equipa, a sua liderança, o seu talento e a sua visão da museografia imersiva, cujo sucesso já demonstrou no Côa, em Elvas ou em Loulé, entre outros. Vamos fazê-la crescer, em Portugal e mais além. Não compramos quota de mercado, mas sim talento e conhecimento para exportar para o mundo.” Xoel Vázquez Diretor de M&A da Invelon

Além dos mercados onde a Invelon Technologies vai abrir portas à ByAr, a multinacional também tem presença direta na Roménia e nos Estados Unidos da América com as suas soluções de realidade estendida, gémeos digitais (réplicas digitais de espaços e processos), inteligência artificial e metaverso, desenvolvidas, comercializadas e geridas por um total de quase 200 colaboradores. No ano passado, teve um volume de negócios de 20 milhões de euros.

A transação surge num momento de transformação para os museus portugueses. Segundo a Museus e Monumentos de Portugal, os museus e monumentos nacionais registaram 4,84 milhões de visitas em 2025, menos 4,38% do que no ano anterior”. “À medida que estes espaços reabrem, a capacidade de atrair novos públicos — mais jovens, mais internacionais, mais habituados ao digital, ganha peso”, considera a ByAR.