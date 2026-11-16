O porta-aviões norte-americano “USS Theodore Roosevelt” chegou ao Médio Oriente, elevando para três o número de navios desta classe destacados na região, anunciou esta segunda-feira uma fonte oficial dos Estados Unidos.

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O responsável norte-americano, que pediu para não ser identificado devido à natureza sensível das operações militares, confirmou a chegada do porta-aviões, acompanhado pelo respetivo grupo de combate.

O reforço representa o envio de vários milhares de militares adicionais para a região, numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantém em aberto diferentes opções militares no conflito com o Irão, iniciado há mais de oito meses.

O “USS Theodore Roosevelt” partiu de San Diego, na Califórnia, em setembro, acompanhado por outros navios de guerra. O porta-aviões junta-se ao “USS George H.W. Bush” e ao “USS George Washington”, que já se encontram no Médio Oriente, juntamente com dezenas de embarcações militares de menor dimensão.

As forças navais norte-americanas estão envolvidas na manutenção de um bloqueio à navegação iraniana, no âmbito das operações militares contra Teerão. O “USS George H.W. Bush” chegou à região em abril, enquanto o “USS George Washington” foi destacado em agosto.

Segundo a Marinha norte-americana, a força naval atualmente posicionada no mar Arábico inclui três porta-aviões, 13 contratorpedeiros, dois cruzadores e um navio de combate litoral.

A presença simultânea de três porta-aviões constitui uma concentração pouco frequente de meios militares norte-americanos no Médio Oriente, refletindo a dimensão do dispositivo mobilizado para as operações relacionadas com o conflito iraniano.