O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira que representantes europeus participaram, pela primeira vez, nas conversações com negociadores ucranianos e norte-americanos para preparar futuras negociações de paz com a Rússia.

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Os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff participaram por videoconferência nas conversações, que contaram com a presença de representantes de cinco países europeus, da UE e da NATO.

“Pela primeira vez, a Europa esteve plenamente representada nesta discussão precisamente por aqueles que a representarão nas negociações com os russos”, afirmou Zelensky.

Os países europeus acordaram enviar representantes de França, Reino Unido, Alemanha, Polónia e Itália, além de negociadores das instituições europeias, para as futuras conversações com Moscovo.

Segundo o Presidente ucraniano, os representantes destes cinco países, da UE e da NATO participaram já na primeira reunião de preparação. “A conversa não foi fácil, mas há um resultado”, disse Zelensky, sem adiantar pormenores sobre os entendimentos alcançados.

O chefe de Estado ucraniano acusou ainda a Rússia de estar a receber quantidades crescentes de mísseis balísticos da Coreia do Norte, apelando aos aliados europeus para reforçarem o apoio militar a Kiev. “Infelizmente, a Rússia está a receber mais mísseis balísticos da Coreia do Norte. Estamos a falar de dezenas de mísseis por mês”, afirmou o líder ucraniano.

Zelensky considerou que os países europeus dispõem de armamento capaz de permitir à Ucrânia responder de forma equivalente aos ataques russos. “A Europa dispõe de mísseis capazes de realizar ataques verdadeiramente eficazes”, explicou o Presidente da Ucrânia, pedindo aos aliados que ajudem Kiev a combater aquilo que classificou como “banditismo mundial russo”.

A Coreia do Norte tornou-se um dos aliados mais próximos de Moscovo desde o início da invasão russa em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Presidente ucraniano alertou igualmente a população para a possibilidade de novos ataques russos durante a noite e ao longo de terça-feira.

“Esta noite e durante todo o dia de amanhã, por favor, estejam atentos aos alertas. Há informações de que os russos estão a preparar ataques”, avisou Zelensky, garantindo ainda que a Ucrânia responderá a eventuais novas ofensivas.