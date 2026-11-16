Mais de metade (60%) do volume de negócio de filiais europeias de empresas estrangeiras, ou seja, que estão sediadas fora da União Europeia (UE), vieram de fora do bloco europeu. O número foi avançado esta segunda-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatísticas europeu, com base em dados de 2024.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Já entre os países da UE, as empresas controladas por unidades institucionais residentes na Irlanda (que são, por sua vez, controladas por uma entidade estrangeira) registaram a maior percentagem de volume de negócios gerado fora da UE, de 77,6%. Na lista seguem-se os Países Baixos, com 67% e a Alemanha, com 63,3%.

Do lado oposto, empresas controladas por unidades institucionais na Eslováquia (6,4%), Letónia (12,3%) e Roménia (15,7%) registaram a menor percentagem de volume de negócios gerado fora do bloco europeu.

O Eurostat detalha ainda que, em 2024, quase metade das filiais estrangeiras, controladas por unidades institucionais da UE estavam localizadas fora da Europa. As filiais estrangeiras são empresas residentes num país que são controladas por uma unidade institucional residente noutro país, explica o gabinete de estatísticas europeu.

A maior proporção de filiais estrangeiras, ultimamente detidas por empresas fora da UE, foram observadas entre as controladas por unidades institucionais da Croácia (65%), da Irlanda (58,5%) e de Portugal (58,2%). Em contrapartida, a Eslováquia (6,2%), a Grécia (8,9%) e a Eslovénia (19,2 %) registaram as percentagens mais baixas.

Em termos de emprego, 61,1% dos trabalhadores que trabalhavam para filiais estrangeiras, controladas por unidades institucionais da UE que são detidas por empresas estrangeiras, exerciam a sua atividade para fora da Europa.

As empresas controladas por unidades institucionais residentes na Irlanda registaram a maior percentagem de trabalhadores por conta de outrem e por conta própria nas empresas fora da UE (82,8%), seguidas pela Espanha (75,4%) e pela Bulgária (67,3%). As percentagens mais baixas foram observadas na Eslováquia (9,8%), Letónia (14%) e Roménia (17,9%).