A Assembleia de Sócios da Garrigues aprovou a promoção de 20 novos sócios de capital, entre os quais Paulo Mendonça Duarte, da área de Direito Público do escritório de Lisboa. As nomeações produzem efeitos a 1 de janeiro de 2027 e elevam para 387 o número total de sócios de capital da sociedade.

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Estas nomeações abrangem profissionais de Espanha, Portugal e da América Latina.

“A promoção dos novos sócios evidencia também alguns dos elementos diferenciadores da Garrigues. Por um lado, a diversificação geográfica, que permite à sociedade estar perto dos clientes, não só nos grandes centros económicos, mas também em mercados regionais relevantes. Os novos sócios distribuem-se por 14 dos 32 escritórios da Garrigues, presentes em 12 países de quatro continentes”, segundo comunicado do escritório.

Por outro lado, “as promoções refletem o modelo multidisciplinar e equilibrado da sociedade, que permite oferecer assessoria em todas as áreas do direito empresarial”. As nomeações abrangem as áreas de Comercial e Fusões e Aquisições, Fiscal, Direito Público, Laboral, Resolução de Conflitos: Contencioso e Arbitragem e Direito da Concorrência.

A estas nomeações juntam-se as de Juan Grangel e Jaime Silva, que foram admitidos durante este ano como sócios da área Laboral nos escritórios de Saragoça e Madrid, respetivamente, assim como os 11 sócios que chegaram à Garrigues na sequência da integração da sociedade chilena Barros Silva Varela & Vigil (BSVV).