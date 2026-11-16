O Ministério da Administração Interna (MAI) propôs esta segunda-feira uma reestruturação do estatuto remuneratório e de valorização das carreiras na PSP e GNR, avançando que a iniciativa contempla uma atualização a partir de 2027 de quatro suplementos.

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Numa nota divulgada após as reuniões com os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR, o ministério tutelado por Luís Neves disse que o Governo formalizou hoje uma proposta de reestruturação do estatuto remuneratório e de valorização das carreiras das forças de segurança.

Segundo o MAI, a proposta prevê, em janeiro do próximo ano, a integração parcial da componente fixa do suplemento por serviço e risco no salário base, que se traduz “na subida de dois níveis nas tabelas de todas as carreiras e categorias”.

O MAI avança que os polícias da PSP e os militares a GNR vão ter uma nova subida de um nível remuneratório em janeiro de 2028.

De acordo com o ministério, a iniciativa contempla ainda a atualização do suplemento especial de serviço no próximo ano e dos suplementos de comando, turno/escala, piquete e residência em 2027 e 2028.

A maioria dos sindicatos da PSP e associações da GNR concordou com a proposta de alteração dos suplementos, mas não aceita que apenas exista um aumento dos salários em 2028, criticando a “jogada de cosmética” do Governo ao pretender integrar uma parte do suplemento de risco no vencimento base.

No comunicado, o MAI sublinha que estas alterações decorrem do acordo assinado em 2024 e realça que o seu objetivo é “construir entendimentos entre as partes e alcançar as melhores soluções”.

O ministério indica ainda que está agendada uma nova ronda negocial para sexta-feira com todos os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR com vista à concretização de uma base de entendimento.