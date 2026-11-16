Os serviços da Segurança Social poderão gastar até cerca de três milhões de euros no pagamento de prestações sociais através de vale postal até 2029.

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“Fica o conselho diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., autorizado a assumir os encargos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços postais, pelo período de trinta e seis meses, nos anos de 2027, 2028 e 2029, até ao montante máximo global de 3.113.431€, respeitante a serviços isentos de imposto sobre o valor acrescentado nos termos legais”, pode ler-se numa portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República.

Segundo a mesma portaria, “a assunção dos encargos decorrentes da aquisição de serviços postais abrange mais de um ano económico, carecendo, por isso, de autorização prévia nos termos do regime aplicável aos compromissos plurianuais e à realização de despesas públicas”.

O IGFSS poderá gastar 1.034.031 euros por ano, entre 2027 e 2029.

Estes encargos plurianuais autorizados pela portaria “são suportados por verbas adequadas, a inscrever no orçamento do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., nas rubricas orçamentais aplicáveis”.