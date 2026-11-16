Os riscos para a estabilidade financeira da Zona Euro associados à inteligência artificial e à dívida soberana destacam-se “de forma muito expressiva” e exigem a atenção dos decisores políticos, alerta Boris Vujčić, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

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“Embora o risco de uma reavaliação dos preços nos mercados, em vez de diminuir, tenha aumentado ainda mais, os riscos associados à IA para a estabilidade do sistema financeiro decorrem agora de um conjunto mais vasto de fatores — a expansão do financiamento externo, dos mercados acionistas para os mercados de dívida, a concentração de exposições, a aceleração da adoção da IA e os potenciais ciberataques”, avisa Vujčić, que sucedeu este ano ao espanhol Luis de Guindos na vice-presidência do BCE.

Já no mercado da dívida, uma das principais preocupações prende-se com as necessidades de financiamento recordes, tendo em conta que as grandes empresas tecnológicas norte-americanas deverão necessitar de 5,5 biliões de dólares em financiamento até 2030.

De acordo com o vice-presidente da autoridade monetária europeia, as elevadas necessidades de financiamento estão a impulsionar a emissão de dívida e de ações, mas deram ainda origem a estruturas de financiamento pouco transparentes, fora dos balanços, e a mecanismos de financiamento circulares. Além disso, as empresas enfrentam também riscos operacionais acrescidos decorrentes da utilização da IA.

“Sistemas de IA cada vez mais capazes e autónomos estão a ampliar a escala, a velocidade e a sofisticação dos ciberataques”, destaca Vujčić.

Já no que diz respeito à dívida pública, o responsável alerta que a forte subida dos juros cobrados pelos investidores associada a um baixo crescimento potencial poderá exercer pressão adicional sobre as contas públicas e reavivar as preocupações nos países mais endividados, realça Vujčić.

“Ao mesmo tempo, as necessidades substanciais de financiamento associadas ao boom do investimento em IA levantam dúvidas quanto à eventual concorrência pelo capital entre os devedores públicos e privados”, reforça.