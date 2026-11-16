A marca antecipou as ofertas para os seus clientes e utilizadores registados, que poderão usufruir de descontos até 40% em máquinas de café e de 25% em café até 22 de novembro.

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Durante esta semana, os clientes e utilizadores registados da INCAPTO também poderão beneficiar de um desconto adicional de 10% sobre os preços da Black Friday em máquinas de café e acessórios selecionados. No caso do café de especialidade, a promoção atingirá um desconto de 25% em compras superiores a 49 euros, tanto em encomendas pontuais como na primeira compra de uma assinatura.

A partir de segunda-feira, 23 de novembro, a INCAPTO abrirá a sua campanha da Black Week ao resto dos consumidores, com descontos de até 35% em máquinas de café e de 25% em acessórios selecionados. A oferta incluirá também um desconto de 20% em compras pontuais de café de especialidade superiores a 49 euros, bem como um desconto de 45% na primeira compra de uma assinatura de café e descontos de até 50% em packs selecionados de café.

A campanha decorrerá até segunda-feira, 30 de novembro, e estará disponível através do site da INCAPTO. Além disso, entre 26 e 30 de novembro, tanto na sua loja de L’Illa Diagonal, em Barcelona, como na sua loja pop-up no Barri Vell, em Girona, serão aplicados os mesmos descontos disponíveis na loja online, com um desconto adicional de 10 euros.

Uma alternativa real às cápsulas

Com esta campanha, a INCAPTO informou que pretende aproximar o café de especialidade de novos consumidores e facilitar o acesso a um modelo de consumo que combina café em grão acabado de moer, tecnologia e sustentabilidade. Fundada em Barcelona em 2020, a empresa desenvolve as suas próprias máquinas de café superautomáticas e semiautomáticas, concebidas para simplificar a preparação do café de especialidade e permitir desfrutar de uma experiência de qualidade em casa, sem necessidade de conhecimentos técnicos ou experiência de barista.

A sua proposta baseia-se na substituição do sistema de cápsulas por café de especialidade em grão, selecionado diretamente na origem e torrado diariamente nas suas instalações em Barcelona. Além de reduzir os resíduos associados às cápsulas, este modelo permite diminuir o custo por chávena, que se situa a partir de 25 cêntimos, em comparação com os 49 cêntimos habituais de uma cápsula.

A INCAPTO complementa a sua oferta de máquinas de café com café de especialidade em grão de nove origens diferentes, oferecendo um sistema de assinatura flexível que permite receber periodicamente café recém-torrado em casa e adaptar as entregas ao consumo de cada família.