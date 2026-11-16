As insolvências no alojamento e restauração aumentaram 14,8% em outubro em termos homólogos, com 202 novos processos registados, reforçando uma tendência que remonta a 2023 e em contraciclo com a maioria dos setores, segundo um barómetro divulgado esta segunda-feira.

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“O setor do alojamento e restauração registou 202 novos processos de insolvência até outubro, um crescimento que vem reforçar uma tendência que se verifica desde 2023, numa altura em que a grande maioria dos setores apresenta um recuo nas insolvências”, refere a Informa D&B.

A Informa D&B explica que o crescimento dos novos processos de insolvência neste setor deve-se, sobretudo, ao subsetor da restauração, que registou 180 novos processos de insolvência no acumulado dos 10 primeiros meses de 2026, mais 15% do que no mesmo período do ano passado.

“As insolvências na restauração representam cerca de 11% do total de insolvências registadas no mesmo período em todo o tecido empresarial”, enfatiza.

Numa análise regional, verifica-se que as empresas de restauração com novos processos de insolvência pertencem maioritariamente aos distritos de Lisboa e Porto, mas foi o distrito de Aveiro que registou o maior aumento homólogo, com mais 12 insolvências do que no mesmo período de 2025.

Na generalidade do tecido empresarial, desde o início do ano até final de outubro, registaram-se 1.653 empresas com novos processos de insolvência, menos 1,6% (menos 27 insolvências) do que no período homólogo.