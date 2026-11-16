Investidor ‘chuta’ estádio e academia de 30 milhões na Póvoa de Varzim. Veja as imagens
Proposta do ateliê escolhido pelo novo investidor da SAD do Varzim para liderar reabilitação das infraestruturas integra ainda uma nova praça pública, comércio, restauração e espaços para eventos.
Uma semana depois de os sócios do Varzim SC aprovarem a entrada de um novo investidor maioritário no capital da SAD, controlado pelo construtor civil Fernando Gonçalves, o ateliê de arquitetura escolhido para liderar o projeto de reabilitação das infraestruturas do clube mostrou como será o novo estádio com capacidade para 14 mil espectadores, estando igualmente prevista a construção de uma academia com 108 mil metros quadrados e oito campos de futebol.
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Distribuída por dois polos na Póvoa de Varzim, “a intervenção reúne infraestruturas para o futebol profissional e de formação, espaços comerciais e novas áreas públicas, numa proposta que articula o desenvolvimento desportivo do clube com a sua relação com a cidade”, descreve a OODA – Oporto Office for Design and Architecture, fundado em 2010 e que conta com escritórios no Porto, Lisboa e Tirana (Albânia), com uma equipa composta por mais de 60 arquitetos.
O futuro estádio dos “Lobos do Mar”, que competem atualmente no terceiro escalão do futebol nacional, terá bancadas distribuídas por dois anéis e incluirá áreas de apoio aos jogadores, comércio e restauração, assim como os serviços necessários ao funcionamento do recinto, com acessos e percursos diferenciados para adeptos, equipas e pessoal técnico. “A integração de espaços de utilização pública procura prolongar a atividade na envolvente do estádio para além dos dias de jogo”, sublinha o ateliê de arquitetura e urbanismo.
Quanto ao segundo polo, dedicado à academia desportiva, terá oito campos de futebol (dois de relva natural, três de relva sintética, dois campos sintéticos de futebol de cinco e um de futebol de sete), centros de treino, balneários, ginásio e instalações médicas e técnicas, “complementados” por um centro de estágios com alojamento, refeitório e espaços de convívio.
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