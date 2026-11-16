Uma semana depois de os sócios do Varzim SC aprovarem a entrada de um novo investidor maioritário no capital da SAD, controlado pelo construtor civil Fernando Gonçalves, o ateliê de arquitetura escolhido para liderar o projeto de reabilitação das infraestruturas do clube mostrou como será o novo estádio com capacidade para 14 mil espectadores, estando igualmente prevista a construção de uma academia com 108 mil metros quadrados e oito campos de futebol.

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Distribuída por dois polos na Póvoa de Varzim, “a intervenção reúne infraestruturas para o futebol profissional e de formação, espaços comerciais e novas áreas públicas, numa proposta que articula o desenvolvimento desportivo do clube com a sua relação com a cidade”, descreve a OODA – Oporto Office for Design and Architecture, fundado em 2010 e que conta com escritórios no Porto, Lisboa e Tirana (Albânia), com uma equipa composta por mais de 60 arquitetos.

O futuro estádio dos “Lobos do Mar”, que competem atualmente no terceiro escalão do futebol nacional, terá bancadas distribuídas por dois anéis e incluirá áreas de apoio aos jogadores, comércio e restauração, assim como os serviços necessários ao funcionamento do recinto, com acessos e percursos diferenciados para adeptos, equipas e pessoal técnico. “A integração de espaços de utilização pública procura prolongar a atividade na envolvente do estádio para além dos dias de jogo”, sublinha o ateliê de arquitetura e urbanismo.













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Quanto ao segundo polo, dedicado à academia desportiva, terá oito campos de futebol (dois de relva natural, três de relva sintética, dois campos sintéticos de futebol de cinco e um de futebol de sete), centros de treino, balneários, ginásio e instalações médicas e técnicas, “complementados” por um centro de estágios com alojamento, refeitório e espaços de convívio.