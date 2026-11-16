Jensen Huang discute regresso à liderança da Nvidia

Jensen Huang discutiu com pessoas próximas a possibilidade de voltar a liderar a Nvidia, dias depois de se demitir, enquanto aliados em Silicon Valley pressionam o conselho de administração a reconduzi-lo, noticia o Financial Times (acesso pago).

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A demissão seguiu-se a notícias sobre relações extraconjugais de Huang com uma mulher suspeita de ser agente dos serviços secretos chineses e com uma subordinada, segundo o jornal. O conselho de administração mantém em curso uma investigação independente à conduta do cofundador.

Elon Musk, da Tesla, e Tim Sweeney, da Epic Games, apoiaram uma carta aberta a pedir o regresso de Huang. Os investidores Brad Gerstner e Gavin Baker, ambos acionistas da Nvidia, defenderam que o conselho deve manter essa opção em aberto.

Os subscritores da carta pedem ao conselho de administração da gigante norte-americana de chips para Inteligência Artificial (IA) que promova o regresso de Jensen à direção da multinacional “enquanto uma investigação independente apura os factos”, a menos que sejam apresentadas “provas convincentes de que a sua saída é do interesse da Nvidia”. “Jensen merece um processo justo, não um tribunal popular”, escrevem os signatários. Colette Kress lidera interinamente a fabricante de chips, que apresenta resultados trimestrais na terça-feira.

Já Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, pediu no domingo ao conselho de administração da Nvidia que procure fora da empresa o sucessor de Jensen Huang, noticia o Wall Street Journal. Em entrevista à Fox News, Bessent questionou se a Nvidia sabia que estava a vender chips avançados à China em violação das restrições norte-americanas à exportação. Pediu ao conselho de administração e aos advogados externos que deem respostas em dez dias sobre onde ocorreram eventuais falhas e quem tinha conhecimento delas.