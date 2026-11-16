O Fundo de Resolução e o Fundo de Garantia de Depósitos têm um novo presidente. Luís Morais Sarmento foi designado para a liderança dos dois fundos depois da saída de Luís Máximo dos Santos do Banco de Portugal no final do mês passado.

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Luís Morais Sarmento foi nomeado para a administração do Banco de Portugal em novembro de 2024.

Agora vai presidir à comissão diretiva tanto do Fundo de Resolução como do Fundo de Garantia de Depósitos, depois de Máximo dos Santos ter terminado o mandato – incluindo de vice-governador do Banco de Portugal.

Em comunicados separados, o Fundo de Resolução e o Fundo de Garantia de Depósitos lembram que os membros da comissão diretiva exercem as suas funções por mandatos de três anos, renováveis até ao máximo de quatro mandatos.

O Fundo de Resolução é a autoridade nacional de resolução, tendo sido responsável pelas medidas aplicadas ao BES em 2014 e ao Banif de 2015.

Já o Fundo de Garantia de Depósitos tem por missão assegurar os depósitos bancários até 100 mil euros.

Ambos os fundos são financiados pelos bancos.