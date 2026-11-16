Luís Morais Sarmento é o novo presidente dos Fundos de Resolução e de Garantia de Depósitos
Administrador do Banco de Portugal, Luís Morais Sarmento substitui Máximo dos Santos na liderança dos dois fundos.
O Fundo de Resolução e o Fundo de Garantia de Depósitos têm um novo presidente. Luís Morais Sarmento foi designado para a liderança dos dois fundos depois da saída de Luís Máximo dos Santos do Banco de Portugal no final do mês passado.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Luís Morais Sarmento foi nomeado para a administração do Banco de Portugal em novembro de 2024.
Agora vai presidir à comissão diretiva tanto do Fundo de Resolução como do Fundo de Garantia de Depósitos, depois de Máximo dos Santos ter terminado o mandato – incluindo de vice-governador do Banco de Portugal.
Em comunicados separados, o Fundo de Resolução e o Fundo de Garantia de Depósitos lembram que os membros da comissão diretiva exercem as suas funções por mandatos de três anos, renováveis até ao máximo de quatro mandatos.
O Fundo de Resolução é a autoridade nacional de resolução, tendo sido responsável pelas medidas aplicadas ao BES em 2014 e ao Banif de 2015.
Já o Fundo de Garantia de Depósitos tem por missão assegurar os depósitos bancários até 100 mil euros.
Ambos os fundos são financiados pelos bancos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Luís Morais Sarmento é o novo presidente dos Fundos de Resolução e de Garantia de Depósitos
{{ noCommentsLabel }}