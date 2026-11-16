Luís Pinho, diretor-geral da Helexia em Portugal e responsável de operações do grupo, é o 104º convidado do podcast “E Se Corre Bem?”. O seu percurso profissional não começou com o objetivo de chegar à liderança de uma empresa, mas sim da vontade de experimentar algo diferente, sair da zona de conforto e entrar num setor que, na altura, ainda dava os primeiros passos.

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“Para mim, a determinada altura, foi óbvio que queria fazer uma coisa diferente”, começou por dizer. Natural de Sever do Vouga, trabalhou durante cerca de 15 anos na empresa familiar dos pais, ligada ao setor dos mármores e granitos. Mas, quando surgiu a vontade de mudar de rumo, as energias renováveis pareceram-lhe uma oportunidade. “Era uma área da qual não sabia rigorosamente nada”, reconheceu, mas foi exatamente isso que o levou a estudar, entre 2005 e 2008, em vários cursos que lhe permitissem adquirir conhecimentos na área do desenho técnico e da engenharia para se sentir confortável a “discutir com os pares”.

A oportunidade surgiu em 2008 quando uma empresa do setor, que estava em expansão internacional, procurava reforçar a equipa. O primeiro desafio levou-o até Espanha, para acompanhar um projeto a norte de Madrid: “O meu primeiro dia foi agarrar uma carrinha e conduzir desde a sede para um projeto algures a norte de Madrid, numa altura em que não havia GPS e tinha quatro ou cinco páginas de guia, mas cheguei lá”, contou, lembrando a experiência que marcou o início de uma aprendizagem feita no terreno, num setor que ainda era embrionário, “no qual as próprias empresas estavam a perceber como desenvolver, construir e operacionalizar os projetos”.

Depois de um período de preparação em Espanha, mudou-se para a Bélgica, país onde iria ficar apenas dois anos, mas acabou por permanecer lá quase oito para participar no desenvolvimento da operação e na criação de uma abordagem comercial própria. A partir da estrutura belga, Luís Pinho referiu que a empresa começou também a desenvolver projetos noutros mercados, como o Reino Unido, os Países Baixos e a Roménia, e garantiu que isso foi uma experiência que lhe permitiu conhecer diferentes realidades e perceber que “a mesma receita não funciona para todos e que cada país tem as suas particularidades”.

A passagem por vários mercados reforçou também a convicção de que uma experiência internacional pode ser importante no percurso profissional: “Eu continuo a acreditar que qualquer pessoa devia fazer uma experiência internacional antes de começar a trabalhar”. O diretor geral da Helexia Portugal garante que a experiência que adquiriu fora lhe permitiu melhorar as suas capacidades de comunicação pela exposição a diferentes formas de trabalhar. No entanto, curiosamente, admitiu que sentiu um choque maior quando regressou a Portugal do que quando chegou à Bélgica.

O regresso aconteceu depois de decidir abandonar o projeto em que estava envolvido. Cansado, optou por mudar novamente, desta vez sem ter um plano alternativo definido. Começou a falar com investidores e a explorar a possibilidade de passar de um modelo centrado na construção para outro que integrasse também o desenvolvimento e o investimento nos projetos. Foi nesse processo que surgiu a oportunidade de se juntar à Helexia: “Fui jantar com o fundador da Helexia que, na altura, só tinha 12 pessoas. Isso assustou-me, mas era uma oportunidade de voltar a Portugal”.

Antes desse jantar, Luís Pinho tinha estudado o mercado português e identificado uma oportunidade no autoconsumo. “A ideia era criar em Portugal uma unidade de negócio com capacidade para desenvolver projetos, assegurar a engenharia e a construção e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento da operação noutros países”, explicou, acrescentando que não se tratava apenas de executar projetos, mas de construir uma estrutura capaz de crescer e de servir de base a outras geografias.

A proposta implicava também explicar ao mercado um modelo de negócio pouco habitual: “O modelo de negócio era disruptivo no sentido em que a indústria não fazia investimento e tinha um benefício imediato de uma energia produzida localmente a preços competitivos. Mas como os empresários portugueses tendem a desconfiar, isto parecia demasiado bom para ser verdade”. Por esta razão, Luís Pinho apelidou este período inicial de “processo de evangelização”, mas lembrou que, mesmo depois de “vários nãos”, a empresa foi encontrando formas de chegar ao mercado e conquistar os primeiros clientes. Hoje, a Helexia Portugal tem mais de 500 colaboradores e prevê faturar perto de 23 milhões de euros este ano.







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O crescimento da empresa foi, de acordo com Luís Pinho, acompanhado pelo desenvolvimento das pessoas que nela trabalham: “É importante identificar as capacidades da pessoa para além daquilo que ela está a fazer hoje, perceber qual é o caminho de crescimento que ela tem e o que pode aportar de valor, não só naquilo que faz hoje, mas noutras possibilidades que há no grupo. Temos muitos casos de pessoas que estavam numa função num país e foram desempenhar uma função diferente noutro país”.

A sua prioridade não passa por adaptar a organização a cada pessoa, mas por identificar as capacidades de cada profissional e perceber onde podem acrescentar valor. “Nós vemos a capacidade nas pessoas e tentamos capacitar o que lhes falta para eles assumirem mais responsabilidade”, explicou. Esta abordagem exige, no entanto, que haja confiança na equipa e capacidade para aceitar que outras pessoas possam executar uma tarefa de forma diferente: “É importante ter essa capacidade e saber aceitar o erro. Nós respeitamos o erro e não o escondemos, mas não gostamos de erros repetidos”.

A distribuição de responsabilidades tornou-se ainda mais importante à medida que Luís Pinho passou a acumular funções como responsável de operações do grupo. Hoje, está envolvido no desenvolvimento de diferentes mercados, o que o obriga a confiar na autonomia das equipas locais: “Assumo funções como responsável de operações do grupo todo e, portanto, estou em vários campos de batalha e não posso estar em todas. Por isso, se eu estiver uma semana fora, não acontece nada”.

Atualmente, está mais focado no desenvolvimento dos países da Europa de Leste, onde identifica “economias em forte crescimento e necessidades relevantes ao nível da eficiência energética e do armazenamento”. A expansão do setor, contudo, traz desafios transversais, sobretudo na disponibilidade de profissionais experientes. “Há dificuldade de mão de obra, principalmente mão de obra com experiência. Cada vez mais. Mas mais importante que reter talento, é fazer crescer o talento”, disse.

Por outro lado, destacou o facto de, em Portugal, a capacidade de produção renovável ter crescido de forma expressiva na última década, uma evolução que, na sua perspetiva, exige também um “investimento contínuo na formação e no desenvolvimento das pessoas”. “Nós temos características que fazem com que Portugal seja um bom destino para investimento”, afirmou, alertando, no entanto, para o facto de que a constante criação frequente de novas taxas e exigências burocráticas pode prejudicar a atratividade do país.

Quanto ao futuro da Helexia, Luís Pinho não tem dúvidas de que passa por reforçar a presença da empresa em várias áreas da transição energética. Para além da produção descentralizada de energia, o CEO quer que a Helexia ganhe relevância na eficiência energética, na mobilidade elétrica e no armazenamento. Em Portugal, a ambição é chegar ao top 5 do setor. “Se, daqui a dez anos, nós não tivermos multiplicado o nosso volume de negócio para cinco, vou ficar um bocado desapontado”, admitiu.

A ambição de crescimento não se limita, porém, à produção de mais energia. Para Luís Pinho, a transição energética exige também uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis: “Não só é importante produzir energia, mas consumir melhor a energia”.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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