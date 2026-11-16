No dia em que Bruxelas autorizou o UniCredit a comprar o Commerzbank, Maria Luís Albuquerque defendeu que a Europa precisa de mais fusões entre bancos de diferentes países para ter instituições capazes de competir com os grandes grupos dos EUA e da China.

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“Precisamos, claramente, de mais concentrações”, afirmou a comissária europeia para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos aos jornalistas, à margem do IV Fórum da Gestão de Ativos e dos Fundos de Pensões, promovido pela APFIPP em Lisboa, acrescentando que essa é uma mensagem que tem sido “consistentemente dada no âmbito do projeto da União da Poupança e dos Investimentos”.

Precisamos de ter um setor bancário diversificado, é verdade, mas precisamos de ter alguns bancos grandes. E quando eu digo grandes, estamos a falar com uma dimensão global, comparável com os concorrentes dos EUA ou da China. Maria Luís Albuquerque Comissária Europeia para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos

Para Maria Luís Albuquerque, a escala que falta à banca europeia só pode ser conseguida para lá das fronteiras nacionais. “Precisamos de ter um setor bancário diversificado, é verdade, mas precisamos de ter alguns bancos grandes. E quando eu digo grandes, estamos a falar com uma dimensão global, comparável com os concorrentes dos EUA ou da China”, explicou, sublinhando que “não há nenhum Estado-membro que seja suficientemente grande para produzir essa escala”.

A antiga ministra das Finanças apontou a banca de empresas e de investimento (corporate and investment banking) como a área em que a dimensão pesa mais, e disse ainda estranhar que o mercado único não tenha produzido mais operações deste tipo.

“O que é de alguma forma surpreendente é não terem acontecido ainda mais dessas fusões transfronteiriças, porque isso seria o resultado natural de sermos, na verdade, uma jurisdição única.”

Maria Luís Albuquerque justificou o objetivo com a autonomia estratégica europeia, para que a União tenha bancos “que sejam verdadeiramente concorrentes” à escala global.

A comissária europeia não espera, no entanto, uma vaga de fusões no continente europeu. Lembrou que a Europa tem “cerca de 4.500 bancos” e que “a diversidade do nosso setor bancário é um dos nossos pontos fortes também”, salientando que há bancos pequenos virados para as comunidades locais e para as pequenas e médias empresas, há bancos especializados em determinados negócios e há outros de maior dimensão.

A regulação não deve ser um entrave a que os bancos escolham o modelo de negócio e a dimensão que faz mais sentido para aqueles que são os seus objetivos. Maria Luís Albuquerque Comissária Europeia para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos

Questionada sobre quantas concentrações seriam precisas, respondeu que “precisaremos de uns quantos, uma meia dúzia, digamos”.

O papel de Bruxelas, explicou, passa por garantir que as regras são proporcionais e não prejudicam nem os bancos pequenos nem os grandes. “A regulação não deve ser um entrave a que os bancos escolham o modelo de negócio e a dimensão que faz mais sentido para aqueles que são os seus objetivos”, afirmou.

É nesse sentido que a Comissão Europeia está a rever o enquadramento regulatório da banca europeia, que, nas palavras da comissária, “foi definida na sequência da grande crise financeira e as coisas mudaram muito desde então”.

Bruxelas quer regras mais neutras quanto ao modelo de negócio, à dimensão e à própria forma de fazer banca, numa altura em que há operadores “muito mais digitais”. Tudo isto “obviamente dentro dos princípios prudenciais e de concorrência a que estamos sujeitos”, ressalvou Maria Luís Albuquerque, sem que a regulação dê “nenhum incentivo para ter uma determinada escala”.

A revisão segue o relatório sobre a competitividade do setor bancário que a Comissão Europeia divulgou em julho, com o documento a apontar três obstáculos ao crescimento dos bancos europeus: a fragmentação do mercado entre Estados-membros, regras mais exigentes do que as de alguns concorrentes internacionais e a complexidade crescente da legislação europeia.

Bruxelas sustenta no relatório que as intervenções nacionais nas fusões bancárias impedem os bancos de ganhar dimensão à escala da União Europeia. As propostas legislativas que vão sair deste trabalho estão previstas para o início de 2027.