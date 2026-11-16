⚡ ECO Fast Maria Luís Albuquerque enfatizou a importância de permitir que os fundos de pensões invistam em ativos com maior retorno potencial, durante o IV Fórum da Gestão de Ativos em Lisboa da APFIPP.

A proposta de revisão da diretiva IORP II, apresentada pela Comissão Europeia, visa clarificar o princípio do gestor prudente, permitindo maior flexibilidade nos investimentos dos fundos de pensões.

A comissária europeia alertou que a reforma das pensões é uma questão de inclusão social, destacando a necessidade de soluções que beneficiem todos os trabalhadores, especialmente os mais vulneráveis.

Um ano depois de ter anunciado à indústria, numa mensagem gravada, o pacote de Bruxelas para as pensões complementares, Maria Luís Albuquerque voltou esta segunda-feira a dirigir-se aos gestores de ativos e de fundos de pensões, desta vez para falar da forma como o dinheiro das reformas é investido.

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Na abertura do IV Fórum da Gestão de Ativos e dos Fundos de Pensões, promovido pela APFIPP em Lisboa, a comissária europeia para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos defendeu que as regras não devem afastar os fundos de pensões das aplicações com mais retorno potencial quando isso penaliza o valor das pensões futuras.

“Prudência não significa ausência de risco”, afirmou a antiga ministra das Finanças, numa intervenção em que também pressionou os Estados-membros a avançar com a reforma dos sistemas de pensões complementares.

Um fundo de pensões que investe para um horizonte de vinte, trinta ou quarenta anos não deve ser gerido como se tivesse de responder às necessidades de liquidez do dia seguinte. Maria Luís Albuquerque Comissária Europeia para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos

Em causa está o princípio do gestor prudente (prudent person principle), a regra que define como os fundos de pensões aplicam os ativos que lhes são confiados e que obriga a pesar a segurança, a diversificação e a gestão do risco no interesse de participantes e beneficiários.

Para Maria Luís Albuquerque, esta prudência “não pode ser confundida com uma preferência automática por investimentos de menor volatilidade no curto prazo, quando isso compromete os rendimentos no longo prazo” e, por isso, “um fundo de pensões que investe para um horizonte de 20, 30 ou 40 anos não deve ser gerido como se tivesse de responder às necessidades de liquidez do dia seguinte”, explicou a comissária europeia.

Maria Luís Albuquerque apontou as ações cotadas, o capital privado e o capital de risco como opções a considerar “sempre que adequados aos interesses dos beneficiários”.

A clarificação deste princípio faz parte da proposta de revisão da diretiva europeia dos fundos de pensões profissionais, conhecida como IORP II, que a Comissão Europeia apresentou a 20 de novembro de 2025 e enviou ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Parte do setor recebeu a proposta com reservas, como a PensionsEurope, que representa os fundos de pensões europeus. Perante a plateia da APFIPP, a comissária europeia quis deixar claros os limites da iniciativa. “Não queremos obrigar os fundos de pensões a investir numa determinada classe de ativos. Muito menos substituir o julgamento profissional dos gestores por decisões políticas sobre a composição das carteiras”, sublinhou.

Para sustentar o argumento, Maria Luís Albuquerque foi buscar exemplos aos países nórdicos e aos Países Baixos. Fora da União Europeia, citou o Canadá, onde grandes investidores institucionais juntam gestão profissional, diversificação internacional e horizontes de investimento de várias décadas.

O objetivo primeiro dos fundos de pensões é servir os interesses dos seus participantes e beneficiários. Maria Luís Albuquerque Comissária Europeia para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos

“Não se trata de copiar modelos”, ressalvou, antes de resumir o que retira dessas experiências, salientando que “a escala importa, a governação importa, os custos importam e a capacidade de investir a longo prazo importa”. A comissária europeia lembrou que, ao fim de várias décadas, pequenas diferenças na rentabilidade líquida podem pesar muito no rendimento disponível na reforma.

Maria Luís Albuquerque acrescentou ainda que em todos os mercados de capitais desenvolvidos existe uma indústria de fundos de pensões que funciona como investidor âncora para as empresas. Ainda assim, fixou uma ordem de prioridades: “o objetivo primeiro dos fundos de pensões é servir os interesses dos seus participantes e beneficiários”.

O financiamento da economia europeia surge depois, como “uma consequência desejável de mercados mais integrados e com melhores oportunidades de investimento”.

Outra parte do discurso foi dirigida a quem tem ficado à margem da poupança para a reforma: trabalhadores com salários mais baixos, jovens, independentes e mulheres. “As diferenças salariais e as interrupções de carreira traduzem-se, frequentemente, em diferenças significativas nos rendimentos da reforma”, disse a comissária europeia, que apresentou o reforço das pensões complementares como “uma questão de inclusão e de justiça social”.

Maria Luís Albuquerque citou as projeções europeias segundo as quais cerca de um em cada três europeus terá mais de 65 anos em 2070. Perante esse cenário, recordou as três recomendações de Bruxelas aos Estados-membros:

Criar regimes profissionais com inscrição automática , em que o trabalhador entra no plano mas pode optar por sair, com o intuito de combater a inércia de quem adia a decisão. “A reforma parece sempre muito longe até já estar demasiado perto”, lembrou. A comissária europeia pediu ainda que os parceiros sociais sejam envolvidos desde o início e que haja soluções viáveis para as pequenas e médias empresas. “O desafio é tornar a poupança complementar uma oportunidade para muitos, e não um privilégio de poucos”, resumiu.

, em que o trabalhador entra no plano mas pode optar por sair, com o intuito de combater a inércia de quem adia a decisão. lembrou. A comissária europeia pediu ainda que os parceiros sociais sejam envolvidos desde o início e que haja soluções viáveis para as pequenas e médias empresas. “O desafio é tornar a poupança complementar uma oportunidade para muitos, e não um privilégio de poucos”, resumiu. Ter sistemas que mostrem a cada pessoa quanto já acumulou nos três pilares , mesmo depois de mudar de empregador ou de país.

, mesmo depois de mudar de empregador ou de país. Montar painéis nacionais para acompanhar a sustentabilidade das pensões.

No fecho do discurso, o recado de Maria Luís Albuquerque foi para as capitais europeias. “Não podemos continuar a adiar decisões cujo impacto só será plenamente visível daqui a 20 ou 30 anos”, alertou a comissária europeia, acrescentando que “cabe agora aos Estados-Membros transformar as recomendações da Comissão em soluções concretas.”

Maria Luís Albuquerque pediu o mesmo para as Contas de Poupança e Investimento, que Bruxelas recomendou a 30 de setembro de 2025 para facilitar o investimento dos cidadãos nos mercados de capitais com custos reduzidos. “Sem montantes mínimos obrigatórios, com procedimentos fiscais simples e incentivos adequados”, descreveu.

Deu a Suécia como exemplo de que um instrumento simples consegue chegar a uma parte significativa da população e referiu que há Estados-membros a estudar novas soluções ou a melhorar as que já têm.

Terminou a sua intervenção com a medida pela qual quer ver avaliado o projeto que lidera: o sucesso da União da Poupança e dos Investimentos “não será medido pelo número de iniciativas legislativas que apresentarmos, mas pela diferença que conseguirmos fazer na vida dos cidadãos europeus”.