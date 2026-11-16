Os economistas Mário Centeno e Carlos Tavares deixaram críticas aos custos e localização no novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete durante um debate que se seguiu à antestreia do documentário “Aeroporto: A Escolha do Século”, da autoria do jornalista Daniel Deusdado, com realização de Arminda Sousa Deusdado.

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Mário Centro começou por realçar que a construção do novo aeroporto é “uma decisão que vai marcar o país, mais do que Alcochete e a área metropolitana de Lisboa”. “A minha maior surpresa quando a decisão foi tomada foi não haver um único número. O custo. Para mim, como economista não se tomou decisão nenhuma, porque não se pode tomar uma decisão sem avaliar os custos. Onde estão os números? Quanto é que custa?“, atirou no início da sua apresentação.

O relatório da Comissão Técnica Independente sobre o novo aeroporto apontava estimativas de custos para as várias opções e acessibilidades, mas assumia a necessidade de atualização das contas. A ANA Aeroportos estima um custo de 8,5 mil milhões para a construção só da infraestrutura.

Para Mário Centeno, “quem vai pagar tudo são os contribuintes. Não vem ninguém de Marte pagar a conta”, atirou. O Governo e a ANA – Aeroportos de Portugal têm garantido que o financiamento da infraestrutura será pago com taxas aeroportuárias. Já as acessibilidades, que vão passar por uma terceira travessia do Tejo e novas vias rodoviárias, terão de passar por financiamento público.

O custo do aeroporto, mais acessibilidades, seria próxima do PTPRR, tudo centrado na região de Lisboa. Carlos Tavares Antigo ministro da Economia

O antigo ministro da Economia, Carlos Tavares, apontou “a não contabilização dos custos com acessibilidades no cálculo do retorno” do projeto para o país, acrescentando que “os custos já são 50% acima do contabilizado pela Comissão Técnica Independente”. “O custo do aeroporto, mais acessibilidades, seria próxima do PTPRR, tudo centrado na região de Lisboa”, lamentou. O valor total do investimento público do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) é de 15 mil milhões de euros. Acrescem 7,6 mil milhões de privados.

O antigo ministro das Finanças criticou também a localização. “É um território cercado por condicionantes físicas: o Tejo, a reserva ecológica do estuário, a reserva agrícola da lezíria. Em Alcochete, a abordagem radial não é possível. A atual solução não configura um novo corredor de expansão residencial nem de reequilíbrio territorial“, referiu Mário Centeno. “Encostar o aeroporto a um estuário e a zonas ribeirinhas é talvez a pior solução possível”, reforçou.

Mário Centeno também deixou reservas a que o novo aeroporto seja construído e explorado pelo mesmo grupo — a francesa Vinci – que detém a concessão das duas pontes sobre o Tejo. “O acesso a Lisboa é dominado pela mesma empresa que vai gerir o aeroporto. Não há nenhum país que se entregue assim a uma empresa. Essa empresa pode bloquear Lisboa”, disse.

O antigo ministro das Finanças também criticou a forma de decisão, por a avaliação técnica ter sido feita num Governo (do PS) e aprovada noutro (AD), acrescentando que o mesmo erro foi cometido no Programa de Ajustamento Financeiro da Troika. “Ter um programa altamente técnico e de densidade enorme debatido num momento político e implementado noutro momento político, não funciona para a democracia de um país”, apontou. “Todo o cenário macroeconómico do Programa de Ajustamento estava errado”.

Carlos Tavares, que interveio também na qualidade de presidente da Associação Círculo de Estudos do Centralismo (ACEC), criticou a concentração de grandes investimentos públicos no espaço e no tempo no litoral do país e na região de Lisboa e o contraste com o restante território.

O antigo ministro da economia afirmou que é necessário “conhecer o esforço total e comparar prioridades, conhecer os custos completos e cenários alternativos, colocar o território no centro da discussão e fiscalizar a execução financeira”.

Segundo a organização, o ministro das Infraestruturas e Habitação foi convidado para o debate, mas não esteve presente.

O documentário “Aeroporto: A Escolha do Século” foi desenvolvido no âmbito do projeto Journalism and Science Alliance, coordenado por António Granado, da NOVA FCSH, e financiado pelo programa Europa Criativa, que apoia projetos de jornalismo de investigação desenvolvidos em colaboração com cientistas. Produzido pela Farol de Ideias, tem estreia televisiva está marcada para dia 19, às 23h15, na RTP2.

A localização do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, no concelho de Benavente, foi tomada em maio de 2024. Daniel Deusdado afirmou antes da exibição que o documentário só surgiu dois anos depois porque precisava do financiamento independente para o fazer. Um dos propósitos foi “levar ao limite as interrogações que não surgiram depois da entrega do relatório da Comissão Técnica Independente”. O documentário aborda, entre outros temas, os impactos ambientais, financeiros e territoriais das diferentes opções: Santarém, Vendas Novas, Montijo e Alverca.