É o terceiro ano consecutivo que a MetLife figura neste ranking, um reconhecimento que, segundo afirmou, reflete o seu «compromisso com uma cultura em que os colaboradores podem desenvolver-se profissionalmente, acrescentar valor e contribuir para o propósito da empresa».

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«Este reconhecimento como um dos melhores locais de trabalho do mundo reflete a paixão e a dedicação dos nossos colaboradores, que concretizam a nossa missão todos os dias», afirmou Michel Khalaf, presidente e CEO da MetLife. «A nossa cultura é um dos nossos maiores pontos fortes à medida que avançamos na nossa estratégia New Frontier. Quando os nossos colaboradores crescem, contribuem e dão o seu melhor, fazem uma verdadeira diferença para os nossos clientes e para os outros.»

A lista dos Melhores Locais para Trabalhar da Fortune World é altamente competitiva. Elaborada pelo parceiro de investigação da Fortune, a Great Place To Work, baseia-se em análises rigorosas e na opinião pessoal dos colaboradores. Para serem consideradas, as empresas devem estar certificadas como Great Place To Work, ter 5 000 ou mais colaboradores em todo o mundo e ter sido incluídas em, pelo menos, cinco listas regionais de «Best Workplaces» a nível mundial em 2025 ou no início de 2026. As empresas obtêm melhores posições consoante a sua capacidade de superar outras empresas no seu mercado nacional e em todo o mundo.

«Um excelente local de trabalho constrói-se através das experiências que as pessoas vivem todos os dias: sentir-se apoiadas no trabalho e na vida, ligadas umas às outras e ao nosso propósito, e com a capacidade de contribuir ativamente para o futuro da empresa», afirmou Shurawl Sibblies, vice-presidente executivo e diretor de recursos humanos da MetLife. «Investimos nas nossas pessoas, e elas ajudam a moldar a nossa cultura através das suas ideias, colaboração e apoio mútuo. Este reconhecimento celebra esse compromisso partilhado e incentiva-nos a continuar a ouvir, a aprender e a avançar juntos.»

Este reconhecimento global baseia-se nos prémios laborais atribuídos à MetLife ao longo de 2026, incluindo o prémio de melhor local de trabalho em 18 mercados e as listas regionais dos melhores locais de trabalho em todo o mundo. Nos EUA, a MetLife foi incluída na lista «Fortune 100» das melhores empresas para trabalhar e ocupou o 8.º lugar na lista dos Melhores Locais de Trabalho da «Fortune Financial Services & Insurance», marcando o seu quarto ano consecutivo em cada uma dessas listas.

Este reconhecimento global vem somar-se a outros marcos alcançados pela empresa ao longo do ano. Em Espanha e Portugal, a MetLife obteve a certificação «Great Place to Work» pelo terceiro ano consecutivo, um reconhecimento baseado na experiência e avaliação dos seus próprios colaboradores e que reforça o compromisso da empresa com uma cultura de confiança, desenvolvimento profissional e inclusão.